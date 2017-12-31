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Телеведущий Павел Селин поздравил читателей Sputnik на бурятском
31.12.2017 22:12 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочу пожелать вам чистых помыслов и никогда не терять оптимизма", — сказал Селин.
При этом он произнес поздравление на бурятском наречии и привел его перевод. Что сказал телеведущий — смотрите на видео.
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Известный российский телеведущий Павел Селин поздравил читателей Sputnik с наступающим Новым 2018-м годом. Смотрите на видео необычное поздравление ведущего.
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