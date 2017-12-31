﻿ Телеведущий Павел Селин поздравил читателей Sputnik на бурятском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеведущий Павел Селин поздравил читателей Sputnik на бурятском

31.12.2017 22:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Хочу пожелать вам чистых помыслов и никогда не терять оптимизма", — сказал Селин.

При этом он произнес поздравление на бурятском наречии и привел его перевод. Что сказал телеведущий — смотрите на видео.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский телеведущий Павел Селин поздравил читателей Sputnik с наступающим Новым 2018-м годом. Смотрите на видео необычное поздравление ведущего.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чем дальше – тем лучше: новогоднее поздравление Вячеслава Кебича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика