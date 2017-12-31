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Чем дальше – тем лучше: новогоднее поздравление Вячеслава Кебича
31.12.2017 21:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Кебич со свойственным ему философским подходом отметил, что, несмотря на то, что Новый год — хороший праздник, все-таки это отсчет еще одного года жизни.
"Я оптимист и хотел бы сказать одно: дорогие друзья, дорогие жители Беларуси, ждите новый год, он принесет вам радость и счастье. Давайте будем оптимистами и знать: чем дальше мы будем жить — тем будем жить лучше", — сказал экс-глава Совмина.
Полную версию поздравления Вячеслава Кебича смотрите на видео.
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Председатель Совета министров Беларуси в 1991-1994 годах Вячеслав Кебич поздравил белорусов с наступающим Новым 2018-м годом. Смотрите на видео поздравление политика.
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