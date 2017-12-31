Чем дальше – тем лучше: новогоднее поздравление Вячеслава Кебича

Кебич со свойственным ему философским подходом отметил, что, несмотря на то, что Новый год — хороший праздник, все-таки это отсчет еще одного года жизни.

"Я оптимист и хотел бы сказать одно: дорогие друзья, дорогие жители Беларуси, ждите новый год, он принесет вам радость и счастье. Давайте будем оптимистами и знать: чем дальше мы будем жить — тем будем жить лучше", — сказал экс-глава Совмина.

Полную версию поздравления Вячеслава Кебича смотрите на видео.