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Чем дальше – тем лучше: новогоднее поздравление Вячеслава Кебича

31.12.2017 21:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кебич со свойственным ему философским подходом отметил, что, несмотря на то, что Новый год — хороший праздник, все-таки это отсчет еще одного года жизни.

"Я оптимист и хотел бы сказать одно: дорогие друзья, дорогие жители Беларуси, ждите новый год, он принесет вам радость и счастье. Давайте будем оптимистами и знать: чем дальше мы будем жить — тем будем жить лучше", — сказал экс-глава Совмина.

Полную версию поздравления Вячеслава Кебича смотрите на видео.

 
 
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Председатель Совета министров Беларуси в 1991-1994 годах Вячеслав Кебич поздравил белорусов с наступающим Новым 2018-м годом. Смотрите на видео поздравление политика.

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