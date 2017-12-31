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Улыбок и добра: новогоднее поздравление Натальи Цилинской
31.12.2017 20:07 — Разное | Sputnik Беларусь
"Желаю вам улыбок, света и веры в добро", — сказала Цилинская.
Она также отметила, что гордится тем, что она белоруска и сказала, что гордится тем качеством, которое есть у белорусов — это терпение, которое обязательно приведет к победе.
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Бронзовая призерка Олимпийских игр 2004 года в велоспорте Наталья Цилинская поздравила своих соотечественников с наступающим Новым годом. Смотрите на видео...
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