ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогоднее меню из любимых фильмов: что приготовить из "Елок", "Иронии судьбы" и "Сироты казанской"

01.01.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зря мы что ли худели перед Новым годом? Конечно, нет. Мы худели, чтобы теперь с чистой совестью есть.

В новогодние выходные традиционный фон, под который мы готовим, — новогодние комедии и сказки. Так почему бы не вдохновиться блюдами из любимых фильмов, продумывая меню? Простые рецепты — в нашем обзоре.

Новогодняя сага «Елки»: холодец для укрепления семьи

Смартфон любвеобильного профессора Андрея Николаевича в исполнении Гоши Куценко стал главной начинкой новогоднего холодца от его супруги Наташи (Марии Шукшиной).


фото: russia.tv

Мы предлагаем сделать это блюдо менее радикальным способом.

Холодец с томатной сальсой по рецепту известного кулинара, телеведущего и главного редактора журнала «Афиша-Еда» Алексея Зимина


eda.ru

Ингредиенты:

  • корень сельдерея 300 г,
  • телячья голень 3 кг,
  • помидоры 500 г,
  • редис 300 г,
  • лук репчатый 2 головки,
  • красный лук 1 головка,
  • хрен 1 штука,
  • морковь 1 штука,
  • лимонный сок 30 мл,
  • лавровый лист 2 штуки,
  • укроп 20 г,
  • петрушка 10 г,
  • подсолнечное нерафинированное масло 50 мл,
  • желатин по вкусу.

Инструкция:

  1. Голени залейте 5 литрами воды, доведите до кипения. Добавьте морковь, репчатый лук, корень сельдерея, лавровый лист. Варите на медленном огне 6−8 часов, снимая пену и жир. В конце посолите.
  2. Остудите, после процедите бульон через мелкое сито.
  3. Порубите мясо, смешайте с рубленым укропом и петрушкой. Выложите в форму, залейте бульоном. Можно вбить венчиком в бульон несколько пластинок желатина, предварительно замочив их в холодной воде.
  4. Оставьте холодец на ночь.
  5. Для сальсы нарежьте мелкими кубиками помидоры, смешайте с нарубленной петрушкой, красным луком и тертым хреном (чайную ложку на полкило помидоров). Заправьте маслом и лимонным соком. Можно украсить блюдо редиской с укропом.

Совет от шефа:

— Лучшая приправа к холодцу — это тертый хрен со сливками и ядреная горчица, но иногда можно позволить себе и менее дидактичные сочетания.

«Ирония судьбы, или С легким паром»: рыбный день

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — фраза Ипполита Георгиевича ставила под сомнения кулинарные таланты Нади Шевелевой. Давайте попробуем доказать обратное!


kinopoisk.ru

Заливное из лосося

eda.ru

Ингредиенты:

  • лосось 1 кг,
  • майонез 90 г,
  • желатин 6 г,
  • рыбный бульон 150 мл,
  • красный болгарский перец 1 штука,
  • зелень.

Инструкция:

  1. Филе лосося с кожей отварите в подсоленной воде.
  2. Охладите рыбу и бульон. Снимите с филе кожу, куски выложите в глубокое блюдо.
  3. В холодной воде замочите желатин. Когда крупинки станут прозрачными, слейте лишнюю воду и вмешайте желатин в бульон. Доведите бульон до кипения, процедите.
  4. Майонез смешайте с желе. Ровным слоем соуса полейте рыбу и поставьте до застывания в холодильник.
  5. Украсьте зеленью перед подачей.

Приходи на меня посмотреть: винегрет всему голова

Торт Ленинградский, винегрет, салат, сыр — и все в одну тарелку кладет главная героиня новогодней мелодрамы о жизни двух одиноких женщин Татьяна (Ирина Купченко) своему «жениху» Игорю (Олег Янковский). «Не надо так со мной, это унижает мое человеческое достоинство!» — заявляет Игорь, с аппетитом приступая к еде… с корочкой хлеба. Винегрет красной нитью проходит через всю картину. Попробуем.


static.katushka.org

Винегрет с килькой


eda.ru

Ингредиенты:

  • свекла 300 г,
  • морковь 150 г,
  • картофель 150 г,
  • горошек замороженный 150 г,
  • лук репчатый 100 г,
  • лимонный сок 4−5 ч. ложек,
  • килька пряного посола 200 г,
  • молоко 300 мл, соль,
  • растительное масло 4−5 ст. ложек.

Инструкция:

  1. Отварить свеклу, картофель и морковь. Нарезать мелкими кубиками.
  2. Горошек опустить в кипяток и варить 2−3 минуты. Воду слить.
  3. Лук очистить и мелко нарезать.
  4. Смешать овощи и лук. Заправить лимонным соком и растительным маслом, посолить.
  5. Выдержать винегрет в холодильнике 2−3 часа.
  6. У кильки удалить голову, внутренности, плавники, отделить филе от хребта. Если килька слишком соленая, предварительно вымочить ее в молоке в течение нескольких часов.
  7. Вымоченное филе кильки залить растительным маслом на пару часов.
  8. Готовую порцию салата украсить рыбой.

«Сирота казанская»: полный фарш

Претендент на звание отца главной героини сельской учительницы Насти кок Павел в исполнении Олега Табакова показывает высший пилотаж — накрывает праздничный стол за несколько часов до боя курантов. Почетное место в кадре занимают салаты и фаршированная рыба с майонезным декором. Попробуем отойти от традиционного рецепта оливье.


fb.ru/misc/i/gallery

Оливье с печеным картофелем, курицей и говяжьим языком


Фото: eda.ru

Ингредиенты:

  • картофель 100 г,
  • морковь 70 г,
  • соленые огурцы 55 г,
  • свежие огурцы 60 г,
  • перепелиное яйцо 35 г,
  • зеленый горошек 50 г,
  • куриное филе 45 г,
  • говяжий язык 40 г,
  • майонез 180 г,
  • сметана 70 г.,
  • чеснок,
  • коренья,
  • лавровый лист,
  • душистый перец,
  • черный перец,
  • оливковое масло по вкусу.
  • красная икра 1 ч.л.

Инструкция:

  1. Запечь в течение 40 минут картофель с раздавленными зубчиками чеснока и оливковым маслом (температура 160 градусов).
  2. Обжарить мелко нарубленный лук до золотистого цвета. Смешать с печеным картофелем.
  3. Морковь отварить с добавлением муската и кориандра.
  4. Отварить перепелиные яйца, порубить.
  5. Куриное филе запечь c зубчиками чеснока, солью и перцем.
  6. Язык отварить с кореньями (репчатый лук, морковь), душистым перцем горошком, черным перцем горошком и лавровым листом.
  7. Сметану смешать с майонезом.
  8. Все овощи нарезать кубиком, добавить горошек, заправить салат соусом.
  9. Украсить порцию слайсами языка, яйцом, красной икрой и веточкой укропа.

«О чем еще говорят мужчины»: сладкий психоанализ

Пока четверка закадычных друзей Леша, Слава, Камиль и Саша проводят 31декабря в разговорах о мужских проблемах в офисе рекламного агентства, их спутницы готовят классический праздничный стол — бутерброды с красной икрой, бутерброды со шпротами, и, конечно же, бисквитный торт, украдкой подворовывая фрукты. Предлагаем повторить!



Бисквитный торт с ягодами и фруктами

eda.ru

Ингредиенты:

Тесто:

  • сахар 120 г,
  • миндаль 60 г,
  • яйца 4 шт,
  • мука 65 г.

Крем:

  • желтки 4 шт,
  • сахар 30 г,
  • сахарная пудра 40 г,
  • мука 50 г,
  • молоко 400 мл,
  • 30%-ные сливки 150 г,
  • ванильный сахар 1 пакетик (10 г).

Декор:

  • 300 г свежих ягод или фруктов (банан, киви, апельсин).

Инструкция:

Тесто:

  1. Очистите миндаль, поджарьте и измельчите в крошку.
  2. Взбейте желтки с половиной сахара до тягучей массы.
  3. Взбейте белки, добавьте оставшийся сахар. Аккуратно ложкой смешайте белки и желтки. Добавьте муку, орехи и перемешайте.
  4. Переложите тесто в форму (смазывать не нужно) и выпекайте 30 минут при температуре 200 °C. Остудите (лучше всего в перевернутом виде). Разрежьте бисквит на два коржа.

Крем:

  1. Доведите до кипения молоко, сахар, ванильный сахар (тщательно помешивая). В желтки добавьте сахарную пудру, муку и перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
  2. После закипания влейте половину молока в желтки, перемешайте.
  3. Перелейте желтковую смесь обратно в кастрюлю, уменьшите огонь до среднего и при интенсивном помешивании доведите почти до кипения. Крем загустеет.
  4. Остудите заварной крем при комнатной температуре.
  5. Сделайте сливочно-заварной крем. Для этого взбейте холодные сливки и смешайте с заварным кремом.

Декор:

  1. Выложите половину получившегося крема на нижний корж.
  2. Накройте вторым коржом, выложите оставшийся крем. Украсьте ягодами или фруктами.
 
 
Ссылка на источник 131
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тренды украшений: 5 идей стильных образов для зимы-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика