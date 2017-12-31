Зря мы что ли худели перед Новым годом? Конечно, нет. Мы худели, чтобы теперь с чистой совестью есть.

В новогодние выходные традиционный фон, под который мы готовим, — новогодние комедии и сказки. Так почему бы не вдохновиться блюдами из любимых фильмов, продумывая меню? Простые рецепты — в нашем обзоре.

Новогодняя сага «Елки»: холодец для укрепления семьи

Смартфон любвеобильного профессора Андрея Николаевича в исполнении Гоши Куценко стал главной начинкой новогоднего холодца от его супруги Наташи (Марии Шукшиной).



фото: russia.tv

Мы предлагаем сделать это блюдо менее радикальным способом.

Холодец с томатной сальсой по рецепту известного кулинара, телеведущего и главного редактора журнала «Афиша-Еда» Алексея Зимина



eda.ru

Ингредиенты:

корень сельдерея 300 г,

телячья голень 3 кг,

помидоры 500 г,

редис 300 г,

лук репчатый 2 головки,

красный лук 1 головка,

хрен 1 штука,

морковь 1 штука,

лимонный сок 30 мл,

лавровый лист 2 штуки,

укроп 20 г,

петрушка 10 г,

подсолнечное нерафинированное масло 50 мл,

желатин по вкусу.

Инструкция:

Голени залейте 5 литрами воды, доведите до кипения. Добавьте морковь, репчатый лук, корень сельдерея, лавровый лист. Варите на медленном огне 6−8 часов, снимая пену и жир. В конце посолите. Остудите, после процедите бульон через мелкое сито. Порубите мясо, смешайте с рубленым укропом и петрушкой. Выложите в форму, залейте бульоном. Можно вбить венчиком в бульон несколько пластинок желатина, предварительно замочив их в холодной воде. Оставьте холодец на ночь. Для сальсы нарежьте мелкими кубиками помидоры, смешайте с нарубленной петрушкой, красным луком и тертым хреном (чайную ложку на полкило помидоров). Заправьте маслом и лимонным соком. Можно украсить блюдо редиской с укропом.

Совет от шефа:

— Лучшая приправа к холодцу — это тертый хрен со сливками и ядреная горчица, но иногда можно позволить себе и менее дидактичные сочетания.

«Ирония судьбы, или С легким паром»: рыбный день

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — фраза Ипполита Георгиевича ставила под сомнения кулинарные таланты Нади Шевелевой. Давайте попробуем доказать обратное!



kinopoisk.ru

Заливное из лосося

eda.ru

Ингредиенты:

лосось 1 кг,

майонез 90 г,

желатин 6 г,

рыбный бульон 150 мл,

красный болгарский перец 1 штука,

зелень.

Инструкция:

Филе лосося с кожей отварите в подсоленной воде. Охладите рыбу и бульон. Снимите с филе кожу, куски выложите в глубокое блюдо. В холодной воде замочите желатин. Когда крупинки станут прозрачными, слейте лишнюю воду и вмешайте желатин в бульон. Доведите бульон до кипения, процедите. Майонез смешайте с желе. Ровным слоем соуса полейте рыбу и поставьте до застывания в холодильник. Украсьте зеленью перед подачей.

Приходи на меня посмотреть: винегрет всему голова

Торт Ленинградский, винегрет, салат, сыр — и все в одну тарелку кладет главная героиня новогодней мелодрамы о жизни двух одиноких женщин Татьяна (Ирина Купченко) своему «жениху» Игорю (Олег Янковский). «Не надо так со мной, это унижает мое человеческое достоинство!» — заявляет Игорь, с аппетитом приступая к еде… с корочкой хлеба. Винегрет красной нитью проходит через всю картину. Попробуем.



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Винегрет с килькой



eda.ru

Ингредиенты:

свекла 300 г,

морковь 150 г,

картофель 150 г,

горошек замороженный 150 г,

лук репчатый 100 г,

лимонный сок 4−5 ч. ложек,

килька пряного посола 200 г,

молоко 300 мл, соль,

растительное масло 4−5 ст. ложек.

Инструкция:

Отварить свеклу, картофель и морковь. Нарезать мелкими кубиками. Горошек опустить в кипяток и варить 2−3 минуты. Воду слить. Лук очистить и мелко нарезать. Смешать овощи и лук. Заправить лимонным соком и растительным маслом, посолить. Выдержать винегрет в холодильнике 2−3 часа. У кильки удалить голову, внутренности, плавники, отделить филе от хребта. Если килька слишком соленая, предварительно вымочить ее в молоке в течение нескольких часов. Вымоченное филе кильки залить растительным маслом на пару часов. Готовую порцию салата украсить рыбой.

«Сирота казанская»: полный фарш

Претендент на звание отца главной героини сельской учительницы Насти кок Павел в исполнении Олега Табакова показывает высший пилотаж — накрывает праздничный стол за несколько часов до боя курантов. Почетное место в кадре занимают салаты и фаршированная рыба с майонезным декором. Попробуем отойти от традиционного рецепта оливье.



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Оливье с печеным картофелем, курицей и говяжьим языком



Фото: eda.ru

Ингредиенты:

картофель 100 г,

морковь 70 г,

соленые огурцы 55 г,

свежие огурцы 60 г,

перепелиное яйцо 35 г,

зеленый горошек 50 г,

куриное филе 45 г,

говяжий язык 40 г,

майонез 180 г,

сметана 70 г.,

чеснок,

коренья,

лавровый лист,

душистый перец,

черный перец,

оливковое масло по вкусу.

красная икра 1 ч.л.

Инструкция:

Запечь в течение 40 минут картофель с раздавленными зубчиками чеснока и оливковым маслом (температура 160 градусов). Обжарить мелко нарубленный лук до золотистого цвета. Смешать с печеным картофелем. Морковь отварить с добавлением муската и кориандра. Отварить перепелиные яйца, порубить. Куриное филе запечь c зубчиками чеснока, солью и перцем. Язык отварить с кореньями (репчатый лук, морковь), душистым перцем горошком, черным перцем горошком и лавровым листом. Сметану смешать с майонезом. Все овощи нарезать кубиком, добавить горошек, заправить салат соусом. Украсить порцию слайсами языка, яйцом, красной икрой и веточкой укропа.

«О чем еще говорят мужчины»: сладкий психоанализ

Пока четверка закадычных друзей Леша, Слава, Камиль и Саша проводят 31декабря в разговорах о мужских проблемах в офисе рекламного агентства, их спутницы готовят классический праздничный стол — бутерброды с красной икрой, бутерброды со шпротами, и, конечно же, бисквитный торт, украдкой подворовывая фрукты. Предлагаем повторить!









Бисквитный торт с ягодами и фруктами

eda.ru

Ингредиенты:

Тесто:

сахар 120 г,

миндаль 60 г,

яйца 4 шт,

мука 65 г.

Крем:

желтки 4 шт,

сахар 30 г,

сахарная пудра 40 г,

мука 50 г,

молоко 400 мл,

30%-ные сливки 150 г,

ванильный сахар 1 пакетик (10 г).

Декор:

300 г свежих ягод или фруктов (банан, киви, апельсин).

Инструкция:

Тесто:

Очистите миндаль, поджарьте и измельчите в крошку. Взбейте желтки с половиной сахара до тягучей массы. Взбейте белки, добавьте оставшийся сахар. Аккуратно ложкой смешайте белки и желтки. Добавьте муку, орехи и перемешайте. Переложите тесто в форму (смазывать не нужно) и выпекайте 30 минут при температуре 200 °C. Остудите (лучше всего в перевернутом виде). Разрежьте бисквит на два коржа.

Крем:

Доведите до кипения молоко, сахар, ванильный сахар (тщательно помешивая). В желтки добавьте сахарную пудру, муку и перемешайте, чтобы получилась однородная масса. После закипания влейте половину молока в желтки, перемешайте. Перелейте желтковую смесь обратно в кастрюлю, уменьшите огонь до среднего и при интенсивном помешивании доведите почти до кипения. Крем загустеет. Остудите заварной крем при комнатной температуре. Сделайте сливочно-заварной крем. Для этого взбейте холодные сливки и смешайте с заварным кремом.

Декор:

Выложите половину получившегося крема на нижний корж. Накройте вторым коржом, выложите оставшийся крем. Украсьте ягодами или фруктами.