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Тренды украшений: 5 идей стильных образов для зимы-2018
Бегали небось в предновогодние дни и закупались подарками для семьи, друзей, коллег… А про себя забыли!
Если так, у нас есть для вас отличная идейка: прямо сейчас сделать себе стильный подарок.
Какие украшения в моде этой зимой? Чем дополнить образ для новогоднего наряда или офисного костюма? Разбираемся вместе с дизайнером ювелирных украшений
— Неделя высокой моды в Париже утвердила главную тему в ювелирном мире — замысловатые детали. Минимализм в украшениях больше не в моде! Мы выделили 5 трендов, умело используя которые можно выглядеть стильно и не обновлять гардероб каждый сезон.
Тренд № 1. Крупные украшения
Эта тенденция пришла на смену минимализму и сдержанности, которые держались на пике несколько лет и успели изрядно поднадоесть. Сейчас подиумы захлестнула волна монументальных, ярких и гротескных украшений. Такому аксессуару суждено стать центральной деталью вашего образа этой зимой.
Совет от дизайнера:
Первое фото: Серьги Zara; второе фото: украшения
Первое фото: Колье Vedovka; второе фото: ivev. decor
Тренд № 2. Флора и фауна
Обратите внимание на благородные флоральные сюжеты — цветы и лепестки. Наверняка, такие уже имеются в вашей шкатулке. В будущем сезоне особенно актуальны украшения в виде экзотических цветов, насекомых, змей, ящериц или птиц.
Первое фото: серьги Mila Ignatik; второе фото: серьги Ptushka_by
Первое фото: брошь by black salamander; второе фото: кольцо-лотос by black salamander
Тренд № 3. Асимметрия
Асимметрия позволяет усилить индивидуальность образа. Вы уже видели непарные серьги с абсолютно разным дизайном, но перекликающиеся в цветовой гамме? Еще один вариант — серьги разного размера.
Совет от дизайнера:
Первое фото: серьга-кафф со стразами, Zara; Второе фото: серьга-кафф со стразами, Zara
Тренд № 4. Этника
Не нужно быть шаманом, чтобы украшать себя амулетами и талисманами. Присмотритесь к чокерам с подвеской, сетам браслетов из кожи, меха, текстиля или металла.
Совет от дизайнера Анастасии:
Первое фото: серьги Vedovka; Второе фото: серьги Karavai
Тренд № 5: VIP Vintage
Не первый месяц набирают популярность винтажные украшения в стиле 1980−1990-х годов. Вспоминаем раннюю Мадонну как икону стиля и крупные цепи из металла или пластика, кольца с большими камнями, широкие или многослойные браслеты. Как создать культовый образ? Посмотреть архивные показы Версаче и обратить внимание, как миксовали украшения супермодели 1990-х: Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл.
Совет от дизайнера Анастасии:
Первое фото: серьги Mango; второе фото: украшения
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