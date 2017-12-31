Тренды украшений: 5 идей стильных образов для зимы-2018

Бегали небось в предновогодние дни и закупались подарками для семьи, друзей, коллег… А про себя забыли!

Если так, у нас есть для вас отличная идейка: прямо сейчас сделать себе стильный подарок.

Какие украшения в моде этой зимой? Чем дополнить образ для новогоднего наряда или офисного костюма? Разбираемся вместе с дизайнером ювелирных украшений Анастасией Хазырбековой , студенткой престижной школы дизайна Shenkar (Израиль), единственной белорусской участницей международных ювелирных выставок JOYA Barcelona Art Jewellery 2017 (Барселона) и Artistar Jewels 2018 (Милан).



instagram.com/anastasia_khazyrbekava

— Неделя высокой моды в Париже утвердила главную тему в ювелирном мире — замысловатые детали. Минимализм в украшениях больше не в моде! Мы выделили 5 трендов, умело используя которые можно выглядеть стильно и не обновлять гардероб каждый сезон.

Тренд № 1. Крупные украшения

Эта тенденция пришла на смену минимализму и сдержанности, которые держались на пике несколько лет и успели изрядно поднадоесть. Сейчас подиумы захлестнула волна монументальных, ярких и гротескных украшений. Такому аксессуару суждено стать центральной деталью вашего образа этой зимой.

Совет от дизайнера:

— Сделайте акцент на длинные серьги или колье с крупными разноцветными камнями. Такими украшениями можно дополнить и строгую белую рубашку, и однотонное платье, и костюм с неброским мелким рисунком.

Первое фото: Серьги Zara; второе фото: украшения Anastasia Khazyrbekava

Первое фото: Колье Vedovka; второе фото: ivev. decor

Тренд № 2. Флора и фауна

Обратите внимание на благородные флоральные сюжеты — цветы и лепестки. Наверняка, такие уже имеются в вашей шкатулке. В будущем сезоне особенно актуальны украшения в виде экзотических цветов, насекомых, змей, ящериц или птиц.

Совет от дизайнера:

— Украсьте цветочной брошью свитер, кардиган или пальто. Неважно, будет ли ваша брошь усыпана камнями, изготовлена из оргстекла, дерева или фетра. Важна неповторимость.



Первое фото: серьги Mila Ignatik; второе фото: серьги Ptushka_by

Первое фото: брошь by black salamander; второе фото: кольцо-лотос by black salamander

Тренд № 3. Асимметрия

Асимметрия позволяет усилить индивидуальность образа. Вы уже видели непарные серьги с абсолютно разным дизайном, но перекликающиеся в цветовой гамме? Еще один вариант — серьги разного размера.

Совет от дизайнера:

— Не каждая девушка готова на эксперименты. Самым дерзким я рекомендую обратить внимание на колье с разнокалиберными кулонами или серьгу-кафф — как самостоятельное украшение.



Первое фото: серьга-кафф со стразами, Zara; Второе фото: серьга-кафф со стразами, Zara

Тренд № 4. Этника

Не нужно быть шаманом, чтобы украшать себя амулетами и талисманами. Присмотритесь к чокерам с подвеской, сетам браслетов из кожи, меха, текстиля или металла.

Совет от дизайнера Анастасии:

— Если раньше в моде были тонкие ремешки и простые, незамысловатые подвески, то сейчас все ювелирные украшения гиперболизируются. Выбирайте нарочито крупные!





Первое фото: серьги Vedovka; Второе фото: серьги Karavai

Тренд № 5: VIP Vintage

Не первый месяц набирают популярность винтажные украшения в стиле 1980−1990-х годов. Вспоминаем раннюю Мадонну как икону стиля и крупные цепи из металла или пластика, кольца с большими камнями, широкие или многослойные браслеты. Как создать культовый образ? Посмотреть архивные показы Версаче и обратить внимание, как миксовали украшения супермодели 1990-х: Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл.



Фото: tiranapost.al



Фото: elleuk

Совет от дизайнера Анастасии:

— Самое время проинспектировать «семейные закрома». Вполне вероятно, что вы найдете позабытые украшения из маминой молодости, которые будут актуальны для дерзкого образа этой зимой.

Первое фото: серьги Mango; второе фото: украшения Anastasia Khazyrbekava