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Лукашенко: белорусам в 2018 году нужно превзойти самих себя

01.01.2018 08:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом. В поздравлении он отметил, что наступивший 2018 год — "канун великих спортивных событий" (в 2019 году Минск примет II Европейские игры — Sputnik).

"К нам приедут тысячи гостей и, как настоящие хозяева белорусской земли, мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок", — заявил президент.

"Но сейчас нам надо превзойти самих себя, надо сделать страну образцовой, чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплое воспоминание о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире", — добавил глава государства. 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси в новогоднем поздравлении обратил внимание на грядущие масштабные спортивные мероприятия, к которым страна должна подготовиться. Смотрите на...

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