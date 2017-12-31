Лукашенко: белорусам в 2018 году нужно превзойти самих себя

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом . В поздравлении он отметил, что наступивший 2018 год — "канун великих спортивных событий" (в 2019 году Минск примет II Европейские игры — Sputnik).

"К нам приедут тысячи гостей и, как настоящие хозяева белорусской земли, мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок", — заявил президент.

"Но сейчас нам надо превзойти самих себя, надо сделать страну образцовой, чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплое воспоминание о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире", — добавил глава государства.