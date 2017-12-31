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Лукашенко: белорусам в 2018 году нужно превзойти самих себя
01.01.2018 08:25 — Разное | Sputnik Беларусь
"К нам приедут тысячи гостей и, как настоящие хозяева белорусской земли, мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок", — заявил президент.
"Но сейчас нам надо превзойти самих себя, надо сделать страну образцовой, чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплое воспоминание о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире", — добавил глава государства.
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