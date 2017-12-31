|
Безвизовый режим для иностранцев в Брестской и Гродненской областях
01.01.2018 08:02 — Разное | Sputnik Беларусь
С 1 января иностранные туристы, решившие без оформления виз посетить туристско-рекреационную зону «Брест» (в которую входит Беловежская пуща) или парк «Августовский канал», смогут оставаться в Беларуси до 10 дней. Расширены и территории, открытые для посещения безвизовых туристов.
В инфографике Sputnik собраны данные о пропускных пунктах, через которые таким иностранцам можно попасть в Беларусь без визы, регионах в Брестской и Гродненской областях, где можно находиться без оформления виз, и о странах, граждане которых могут воспользоваться упрощенной возможностью посетить туристические объекты Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2018 года увеличен срок и расширены территории для безвизового пребывания иностранных туристов в Брестской и Гродненской областях.
|
Архив (Разное)
Комментарии