﻿ Безвизовый режим для иностранцев в Брестской и Гродненской областях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безвизовый режим для иностранцев в Брестской и Гродненской областях

01.01.2018 08:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

С 1 января иностранные туристы, решившие без оформления виз посетить туристско-рекреационную зону «Брест» (в которую входит Беловежская пуща) или парк «Августовский канал», смогут оставаться в Беларуси до 10 дней. Расширены и территории, открытые для посещения безвизовых туристов.

В инфографике Sputnik собраны данные о пропускных пунктах, через которые таким иностранцам можно попасть в Беларусь без визы, регионах в Брестской и Гродненской областях, где можно находиться без оформления виз, и о странах, граждане которых могут воспользоваться упрощенной возможностью посетить туристические объекты Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2018 года увеличен срок и расширены территории для безвизового пребывания иностранных туристов в Брестской и Гродненской областях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Добра и любви: новогоднее поздравление гимнастки Ксении Санкович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика