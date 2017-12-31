Безвизовый режим для иностранцев в Брестской и Гродненской областях

С 1 января иностранные туристы, решившие без оформления виз посетить туристско-рекреационную зону «Брест» (в которую входит Беловежская пуща) или парк «Августовский канал», смогут оставаться в Беларуси до 10 дней. Расширены и территории, открытые для посещения безвизовых туристов.

В инфографике Sputnik собраны данные о пропускных пунктах, через которые таким иностранцам можно попасть в Беларусь без визы, регионах в Брестской и Гродненской областях, где можно находиться без оформления виз, и о странах, граждане которых могут воспользоваться упрощенной возможностью посетить туристические объекты Беларуси.