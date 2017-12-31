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Добра и любви: новогоднее поздравление гимнастки Ксении Санкович
01.01.2018 07:50 — Разное | Sputnik Беларусь
"Дорогие белорусы, поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы следующий год в каждый дом принес счастье, добро и любовь", — сказала Санкович.
Также она пожелала всем самого лучшего в 2018-м году.
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Серебряная призерка Олимпиады-2012 в художественной гимнастике Ксения Санкович поздравила белорусов с Новым годом. Смотрите на видео поздравление спортсменки.
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