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Лукашенко: пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра

01.01.2018 00:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси традиционно обратился к гражданам за несколько минут до наступления Нового года. В своем обращении глава государства высказался о будущем страны и поздравил белорусов с праздником.

"Мы постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот, самый желанный, результат. Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же необходимо. Хоть на мгновение. Чтобы увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова", — отметил в обращении Лукашенко.

Президент в своем поздравлении обратился и к молодежи, и к белорусам старшего поколения. Также он высказался о главном достоянии республики – ее людях.

"От всей души я желаю, чтобы наступающий год стал мирным, успешным и благополучным. Будьте щедрыми на чувства, дорогие своим родным и близким самое дорогое – тепло сердец, внимание и заботу! И пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра", — поздравил белорусский лидер сограждан.

Полное поздравление главы государства слушайте в подкасте радио Sputnik.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с наступлением Нового года. Слушайте поздравление белорусского лидера на радио Sputnik.

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