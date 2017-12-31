Чтение на выходные: четыре свежих детектива, от которых не оторваться

У нас осталось еще целых два дня отдыха, и они располагают не только к прогулкам на свежем воздухе и просмотру новых сериалов, но и к неспешному чтению. Для любителей загадочных историй мы подобрали четыре детективные новинки. Обещаем: вы не сможете оторваться!

«Невидимка. Идеальные убийства», Джеймс Паттерсон, Дэвид Эллис





Восемь месяцев назад в страшном пожаре Эмми Докери потеряла свою сестру. Все убеждены, что это была роковая случайность. Но только не аналитик ФБР Эмми. Она уходит в бессрочный отпуск, чтобы собрать доказательства преступления. И вскоре понимает: она вышла на след гениального и безжалостного серийного убийцы, оставляющего за собой только пепел. Но убедить руководство в своей правоте будет непросто. Вместе с бывшим женихом — бывшим сотрудником федерального бюро Харрисом Букменом она получает небольшую команду, чтобы в сжатые сроки вычислить гениального убийцу. Но времени будет еще меньше. Убийца понял, что на него объявлена охота, и сделает свой ход.

Очень «сериальный» сюжет, классическое противостояние ФБР и серийного убийцы, который много лет делает свое черное дело, но о его существовании никто и не подозревает. Пока однажды герой-одиночка путем длительного анализа и сопоставления фактов не выявляет связь между преступлениями, но ему, как водится, никто не верит, он берет дело в свои руки и вскоре доказывает свою правоту.

Естественно, преступник всегда на шаг опережает следственную группу и радует читателя рядом неожиданных сюжетных поворотов. В финале автор немного перемудрил, но в целом вполне динамичный и увлекательный триллер. Кстати, что касается автора. Если кто не знает, то это тот Джеймс Паттерсон, по книгам которого были сняты одни из лучших триллеров — «Целуя девушек» и «И пришел паук» — из серии о полицейском психологе Алексе Кроссе, которого сыграл Морган Фример, так что дело свое автор знает.

«Истина», Мелани Раабе

Во время командировки в Южную Америку бесследно исчезает богатый бизнесмен Филипп Петерсен. Его жена Зара семь лет ждала хоть каких-то известий о нем. Однажды ей звонят из Министерства иностранных дел и сообщают, что ее муж жив и возвращается в родной Гамбург. Зара очень взволнована. Как они встретятся? Что будет дальше? Где был Филипп все эти годы?

И вот по трапу самолета спускается большая делегация. Зара напряженно вглядывается в лица. Но среди них она не видит своего мужа. К ней подводят незнакомого мужчину. И Зара понимает, что это не Филипп. Кто этот незнакомец, что ему нужно? И почему он угрожает ей?

Немецкая писательница Мелани Раабе дебютировала неплохим психологическим триллером «Западня», повествующим о знаменитой романистке, которая в течение одиннадцати лет ни разу не выходила из дома. И вторая книга оказалась не хуже. Если вы не любитель серийных убийц, крови и выпотрошенных кишок, а больше тяготеете к психологическим аспектам и исследованию человеческой души, то вам сюда — препарировать эмоции, возникающие, когда в вашу жизнь врывается незнакомец, выдающий себя за вашего мужа.

«Потерянные девушки Рима», Донато Карризи

Маркус — охотник за аномалиями, человек, одаренный способностью видеть послания зла в самых запутанных преступлениях, но лишенный воспоминаний о своей прежней жизни. Его новым делом становится поиск девушки, похищенной в Риме серийным убийцей, и только случайные, на первый взгляд, детали способны помочь расследованию.

Смерть кроется в мелочах — этот урок Сандра усвоила, работая фотографом на местах убийств. Но гибель ее собственного мужа покрыта опасной тайной, важным ключом к которой становится встреча с Маркусом. Ведь истина зачастую спрятана у всех на виду.

Не зря аннотация такая туманная, потому что практически все остальное будет спойлером. Однако своей первой книгой «Подсказчик» о специалистке по розыску пропавших людей Миле Васкес Донато Карризи (по образованию она юрист-криминолог) показал, насколько мастерски он закручивает сюжет, как из разрозненных, на первый взгляд, кусочков преступлений, как в хитроумной мозаике, постепенно вырисовывается общая картина и потрясающая своей неожиданностью развязка. В основу романа положены реальные истории преступлений.

«Колибри», Кати Хиеккапелто





В приморском финском городке, где под внешним благополучием скрывается целый ворох социальных и частных проблем, на беговой дорожке находят тело девушки: ее застрелили в упор из дробовика. Анна Фекете, молодая следовательница венгерского происхождения, отправляется на место преступления. Это ее первый день в отделе убийств. И как будто окровавленного трупа недостаточно, ей достается худший из всех возможных напарников — расист и пьяница Эско. Анна быстро понимает, что легким дело не будет: у главного подозреваемого железное алиби. А у полиции на руках нет ничего, кроме одной-единственной зацепки: найденного у жертвы странного амулета с изображением ацтекского бога-колибри.

Это первая книга из серии о молодой следовательнице Анне Фекете. В первый же рабочий день на нее свалилось сразу несколько дел: и убийство, и странный звонок о помощи от девушки из курдской семьи. А тут еще и неприятный напарник — не только расист, но еще хам и шовинист, который не может пережить, что в напарницах у него женщина, да еще и молодая, и при каждом удобном случае шпыняет ее в духе «метнись, принеси кофе». В целом это довольно стандартный детектив о полицейских буднях, где расследование преступлений чередуется с личной жизнью сотрудников, но для разнообразия почему бы и не финских?