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Олимпийского здоровья: новогоднее поздравление Дмитрия Дащинского

01.01.2018 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Поздравляю всех с Новым годом. Хочу пожелать вам крепкого олимпийского здоровья", — сказал Дащинский.

Спортсмен также пожелал белорусам хорошего настроения и благополучия.

 
 
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Двукратный олимпийский чемпион, фристайлист Дмитрий Дащинский поздравил читателей Sputnik Новым годом. Смотрите на видео поздравление спортсмена.

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