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Олимпийского здоровья: новогоднее поздравление Дмитрия Дащинского
01.01.2018 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
"Поздравляю всех с Новым годом. Хочу пожелать вам крепкого олимпийского здоровья", — сказал Дащинский.
Спортсмен также пожелал белорусам хорошего настроения и благополучия.
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Двукратный олимпийский чемпион, фристайлист Дмитрий Дащинский поздравил читателей Sputnik Новым годом. Смотрите на видео поздравление спортсмена.
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