Без паники: россиян приглашали танцевать возле пылающей елки

Инцидент произошел после около часа ночи, когда несколько тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на площадь Ленина отметить Новый год. В какой-то момент 25-метровая искусственная елка, украшавшая площадь, загорелась . К моменту прибытия спасателей дерево полностью сгорело.

Власти города в понедельник назвали основную версию возгорания. "Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия — несоблюдение техники безопасности при запуске петард", — говорится в сообщении мэрии города.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас на площади Ленина завершается демонтаж каркаса. На её месте в ближайшие сутки установят 12-метровую елку, украшавшую городской парк.