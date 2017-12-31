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Без паники: россиян приглашали танцевать возле пылающей елки

01.01.2018 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел после около часа ночи, когда несколько тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на площадь Ленина отметить Новый год. В какой-то момент 25-метровая искусственная елка, украшавшая площадь, загорелась. К моменту прибытия спасателей дерево полностью сгорело.

Власти города в понедельник назвали основную версию возгорания. "Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия — несоблюдение техники безопасности при запуске петард", — говорится в сообщении мэрии города.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас на площади Ленина завершается демонтаж каркаса. На её месте в ближайшие сутки установят 12-метровую елку, украшавшую городской парк.

 
 
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В новогоднюю ночь на главной площади города Южно-Сахалинск (Россия) вспыхнула 25-метровая елка. Смотрите на видео, как ведущий праздника не растерялся и продолжил...

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