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Сайков: 1 января — день, которого нет, или как справиться с похмельем

01.01.2018 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Переносимость алкоголя строго индивидуальна: на утро после праздника некоторые не страдают похмельным синдромом вовсе, другие мучаются даже от небольшого количества спиртного. Одним из первых симптомов в таком случае становится пульсирующая головная боль, справиться с которой можно как с помощью медикаментов, так и народными методами.

Сайков: 1 января — день, которого нет, или как справиться с похмельем
© Фото: из личного архива Светланы Драган
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"Алкоголь и его токсические примеси вызывают отек клеток головного мозга и провоцируют повышение внутричерепного давления. Проверенный житейский способ — употребление крепкого капустного или огуречного рассола — многим действительно помогает", — отмечает Сайков.

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На самом деле определенный резон есть во многих общеизвестных способах борьбы с похмельем, будь то зеленый чай или кофе, рассол, кисломолочные продукты, тарелка супа, таблетки аспирина и прочие методы. При этом об универсальном рецепте "для всех и каждого" речи не идет, поскольку двух одинаковых организмов не бывает, и переносимость алкоголя у всех разная.

"Даже в народной мудрости "лечить подобное подобным" может быть резон. Но все же это дополнительная нагрузка на и без того пострадавший организм", — убежден Сайков.

Самый простой и универсальный способ борьбы с плохим самочувствием и похмельным синдромом на утро после праздника — это здоровый сон, говорит специалист. Как говорили в старину: "Ночью это в тебе водка спала, а теперь ты сам поспи".

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Рекомендации доктора Дмитрия Сайкова и его пожелания на Новый год слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Сайков продолжает давать советы — как бороться с похмельем и прочими "непраздничными" симптомами,...

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