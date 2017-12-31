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Видеофакт: в Гомеле сгорела новогодняя елка
01.01.2018 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в ночь на 1 января в Гомеле. Искусственная елка, установленная на площади Победы в областном центре, могла загореться из-за неправильного обращения с пиротехникой.
Еще один символ Нового года сгорел возле троллейбусного парка "Горэлектротранспорт".
К счастью, никто из жителей города в результате ЧП не пострадал.
Напомним, похожий случай произошел в новогоднюю ночь в российском городе Южно-Сахалинск, где
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Местные СМИ сообщают, что в областном центре в новогоднюю ночь загорелись сразу две елки. Смотрите на видео пожар на площади Победы в Гомеле.
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