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Видеофакт: в Гомеле сгорела новогодняя елка

01.01.2018 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в ночь на 1 января в Гомеле. Искусственная елка, установленная на площади Победы в областном центре, могла загореться из-за неправильного обращения с пиротехникой.

Видеофакт: в Гомеле сгорела новогодняя елка
© YouTube / Eugene Andreev
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Еще один символ Нового года сгорел возле троллейбусного парка "Горэлектротранспорт".

К счастью, никто из жителей города в результате ЧП не пострадал.

Напомним, похожий случай произошел в новогоднюю ночь в российском городе Южно-Сахалинск, где за несколько минут дотла сгорела 25-метровая елка

 
Теги: Гомель
 
 
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Местные СМИ сообщают, что в областном центре в новогоднюю ночь загорелись сразу две елки. Смотрите на видео пожар на площади Победы в Гомеле.

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