Видеофакт: в Гомеле сгорела новогодняя елка

Инцидент произошел в ночь на 1 января в Гомеле. Искусственная елка, установленная на площади Победы в областном центре, могла загореться из-за неправильного обращения с пиротехникой.

Еще один символ Нового года сгорел возле троллейбусного парка "Горэлектротранспорт".

К счастью, никто из жителей города в результате ЧП не пострадал.

Напомним, похожий случай произошел в новогоднюю ночь в российском городе Южно-Сахалинск, где за несколько минут дотла сгорела 25-метровая елка .