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Прервалась 18-матчевая победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

01.01.2018 11:08 — Разное | Tut.by  
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Футболисты лондонского клуба "Кристал Пэлас" остановили 18-матчевую победную серию "Манчестер Сити" в чемпионате Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ФК "Манчестер Сити"

31 декабря в домашнем поединке 21-го тура "Кристал Пэлас" сумел сыграть вничью с лидером премьер-лиги – 0:0.

Более того, в компенсированное время второго тайма хозяева могли вырвать победу, но их сербский полузащитник Лука Меливоевич не смог реализовать пенальти.

Тем не менее, команда Хосепа Гвардиолы продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу английского первенства, набрав 59 очков (19 побед, 2 ничьи, 0 поражений; разница мячей – 61-12).

Притормозил и второй представитель Манчестера, занимавший вторую позицию. В 21-м туре футболисты "Манчестер Юнайтед" на своем поле разошлись миром с гостями из "Саутгемптона" - 0:0.

Их осечкой воспользовался лондонский "Челси", разгромивший у себя дома "Сток Сити" со счетом 5:0. В активе "Челси" сейчас 45 очков (14, 3, 4; 39-14), у "МЮ" 44 балла (13, 5, 3; 43-16). На четвертом месте "Ливерпуль", у которого 41 очко.

 
 
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Футболисты лондонского клуба "Кристал Пэлас" остановили 18-матчевую победную серию "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

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