Определился соперник хоккеистов Беларуси в борьбе за выживание и все четвертьфиналисты МЧМ

На молодежном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало в последний день 2017 года состоялись заключительные матчи группового этапа, по итогам которых стали известны состав пар четвертьфинальной стадии и соперник белорусской дружины в борьбе за выживание в элитном дивизионе.

Швейцария — Чехия — 3:6.

США — Финляндия — 5:4.

Словакия — Дания — 5:1.

Россия — Швеция — 3:4 Б.

Итоговое положение групповой стадии:

Группа «А»

1. Канада — 10 очков (4 матча)

2. США — 8 (4)

3. Финляндия — 6 (4)

4. Словакия — 6 (4)

5. Дания — 0 (4).

Группа «В»

1. Швеция — 11 очков (4 матча)

2. Чехия — 9 (4)

3. Россия — 7 (4)

4. Швейцария — 3 (4)

5. Беларусь — 0 (4).

В четвертьфинальных дуэлях 2 января встречаются:

Чехия — Финляндия.

Канада — Швейцария.

Швеция — Словакия.

США — Россия.

Соперником белорусских хоккеистов в серии до 2 побед за сохранение прописки в элитном дивизионе будут сверстники из Дании. Поединки запланированы на 2, 4 и, если потребуется, 5 января.

На групповом этапе датчане проиграли все 4 матча: сборной США — 0:9, Финляндии — 1:4, Канаде — 0:8, Словакии — 1:5.

Белорусы также проиграли все 4 поединка групповой стадии, но оказывали соперникам более упорное сопротивление, уступив Швеции — 1:6, Швейцарии — 2:3, России — 2:5, Чехии — 5:6.