|
Определился соперник хоккеистов Беларуси в борьбе за выживание и все четвертьфиналисты МЧМ
На молодежном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало в последний день 2017 года состоялись заключительные матчи группового этапа, по итогам которых стали известны состав пар четвертьфинальной стадии и соперник белорусской дружины в борьбе за выживание в элитном дивизионе.
Швейцария — Чехия — 3:6.
США — Финляндия — 5:4.
Словакия — Дания — 5:1.
Россия — Швеция — 3:4 Б.
Итоговое положение групповой стадии:
Группа «А»
1. Канада — 10 очков (4 матча)
2. США — 8 (4)
3. Финляндия — 6 (4)
4. Словакия — 6 (4)
5. Дания — 0 (4).
Группа «В»
1. Швеция — 11 очков (4 матча)
2. Чехия — 9 (4)
3. Россия — 7 (4)
4. Швейцария — 3 (4)
5. Беларусь — 0 (4).
В четвертьфинальных дуэлях 2 января встречаются:
Чехия — Финляндия.
Соперником белорусских хоккеистов в серии до 2 побед за сохранение прописки в элитном дивизионе будут сверстники из Дании. Поединки запланированы на 2, 4 и, если потребуется, 5 января.
На групповом этапе датчане проиграли все 4 матча: сборной США — 0:9, Финляндии — 1:4, Канаде — 0:8, Словакии — 1:5.
Белорусы также проиграли все 4 поединка групповой стадии, но оказывали соперникам более упорное сопротивление, уступив Швеции — 1:6, Швейцарии — 2:3, России — 2:5, Чехии — 5:6.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На молодежном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало в последний день 2017 года состоялись заключительные матчи группового этапа, по итогам которых стали...
|
Архив (Разное)
Комментарии