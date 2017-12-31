Похудела на 22 кг, 100 раз отжался. Истории тех, кто сдержал обещание тренироваться с 1 января

Многие дают себе обещания начать новую жизнь с 1 января, но не у всех хватает силы духа и мотивации, чтобы достичь своих целей. Наши герои — хороший пример упорной и рациональной борьбы со своими недостатками. Все еще сомневаетесь, а не пойти ли в зал с 1 января 2018 года? Тогда вдохновляйтесь оптимистичными историями.

Похудела на 22 кг без диет и начала заниматься спортом ежедневно



Фото: из личного архива героини. Так Татьяна Курдюкова изменилась за год.

— Спортом я увлекалась практически всегда: ходила на аэробику и занималась танцами, — вспоминает 28-летняя Татьяна Курдюкова. — Правда, все это было на уровне хобби. Особых целей и ожиданий от фитнеса не было, во время учебы у меня хватало свободного времени, и на тренировках я просто отвлекалась от будничной суеты.

Отучившись, Татьяна устроилась на работу химиком. Заняться спортом и следить за питанием пыталась на протяжении нескольких лет. Но все заканчивалось обещаниями «вот завтра начну», «с понедельника», «с первого числа». Настоящей и действительно важной мотивацией для нее стало не желание изменить свою внешность, а мысли о собственном здоровье.

— В октябре прошлого года я пережила сильное отравление. Такая же ситуация повторилась в середине декабря. Во время болезни я питалась очень скудно, только полезной едой, и после выздоровления почувствовала какую-то непривычную и очень приятную легкость. Тогда это ощущение мне очень понравилось. Я плотно занялась изучением литературы по правильному питанию и начала применять эти принципы в жизни. Ну и без физической нагрузки не обошлось, ведь это основа для похудения. Я абсолютно не думала о красоте и внешней привлекательности. Главная цель — быть здоровой и наконец-то почувствовать ту самую легкость.

Татьяна решила не обращаться к врачу-диетологу или тренеру, а изучать литературу по диетологии и фитнесу самостоятельно.

— Этот путь оказался для меня не только более дешевым, но и увлекательным, — объясняет она. — Я сформулировала для себя несколько правил, которым следовала.

Основа рациона — овощи, крупы, молочное и другие продукты, богатые белком;

Не отказывалась от выпечки, а готовила более полезную: например, овсяное печенье, сырники, запеканку;

Убрала из рациона кофе, пакетированные соки, газировки, все виды соусов, сахар, соль;

Чтобы «не сорваться», ела финики, чернослив, орехи, но только в первой половине дня и в строго определенном количестве, ведь они очень калорийные;

Разнообразила и дополнила рацион: например, семенами льна, клетчаткой и отрубями. Стала добавлять больше специй;

Обычную посуду заменила на маленькую — это такой психологический прием, чтобы есть меньше;

Изучала информацию о том, что ела: читала не только этикетки, но и книги по диетологии. Все это было нужно, чтобы понимать, из чего состоят продукты и как правильно их выбирать.

Тренировалась регулярно, 5 раз в неделю.

К концу 2017 года Татьяна сбросила 22 килограмма, но к прежнему образу жизни решила не возвращаться.

— Первое время мне было сложно. Я много занималась, даже очень много. Каждое утро начинала с зарядки и легкой силовой нагрузки, а вечером тренировалась дома или ходила на групповые занятия по фитнесу. Питание поменяла кардинально. Самым сложным было научиться пить воду, подобрать режим питания и соблюдать его.

Безусловно, были такие моменты, когда хотелось опустить руки. Особенно когда понимаешь, что не все близкие люди верят в тебя и замечают твои старания. С самого начала и до сих пор меня мотивировал и поддерживал муж. Он всегда интересовался результатами и радовался со мной, даже если вес уходил совсем медленно. Меня это подстегивало, я шла вперед и не останавливалась. Бросить все и забыть не хотелось, ведь я очень требовательна к себе, даже периодами чересчур. А бросить — это значит сдаться.

К 1 января у девушки — новые планы для ЗОЖ.

— Мой вес теперь уже в норме, но я буду продолжать заниматься спортом для улучшения мышечного тонуса и правильно питаться. Еще хочу пойти на курсы фитнес-тренеров, чтобы помогать другим девочкам, которые, как и я когда-то, хотят похудеть и улучшить свое здоровье.

Похудел на 15 кг, смог отжаться 100 раз и создал свой youtube-канал

— В детстве, вплоть до 7 класса, я был пухляшом, — рассказывает 29-летний айтишник. — Потом мои интересы изменились, и я стал пропадать на турниках школьного стадиона едва ли не целыми днями. В университете продолжил заниматься, параллельно тренируясь в местных секциях: ходил на дзюдо и армрестлинг. Но с окончанием вуза и выходом на работу закончилась и моя спортивная жизнь.

Через пять лет без тренировок Сергей стал набирать вес. Был период, когда он весил 100 кг при росте 175 см, «при этом появилась одышка, физические показатели упали до нуля».

— Летом прошлого я решил заняться спортом вновь. Сперва не мог подтянуться ни разу, но благодаря регулярным тренировкам спустя три месяца уже подтягивался 15 раз. Осенью стал отжиматься, и к концу 2016-го мог отжаться 50 раз. Правда, при этом вес мой как был 96 килограммов, так и остался. Я стал крепче, но был таким же толстым.



Фото: из личного архива героя. Так Сергей изменился за год.

В январе 2017 года у Сергея появилась новая идея — наконец-то похудеть и стать выносливее.

— Мысли начать новую жизнь с нового года рождаются в голове у многих, но, как правило, на уровне условных обещаний все и остается. А я тогда конкретно решил довести задуманное до конца и незамедлительно начал работать над собой. Моей первой целью было привести себя к максимальной физической форме к 30 годам.

Сергей обозначил для себя условные этапы и цели. А еще создал свой youtube-канал для дополнительной мотивации: снимал отчеты о текущей форме, попутно рассказывал, как тренируется и питается.

— Сейчас я вешу 80 кг, отжимаюсь 100 раз и подтягиваюсь 25 раз, — отчитывается он. — Пришел к этому постепенно: и в питании, и в физических упражнениях. Я приверженец такой философии: если ты годами наедал живот, глупо стремиться от него избавиться за пару месяцев. Здесь кроется один из ключевых моментов, на которые фитнес-тренеры редко обращают внимание тех, кто собирается худеть.

Сергей вспоминает, что первые 2−3 месяца у него была эйфория: вес уходил по килограмму в неделю. А потом тренировки стали рутиной.

— Большинство людей относятся к процессу похудения как к бою с самим собой, настраиваются, как перед боем, готовы к резким усилиям. При таком подходе надолго вас не хватит — на одной мотивации не продержишься. Важно понимать, что похудение, как работа над собой в целом, это марафон, а не спринт. Это каждодневная рутина, по большому счету, скучная. Ты урезаешь питание, регулярно тренируешься, больше гуляешь — и худеешь. Все просто. А раз это рутина, то нужно научиться делать эту рутину и отвлекаться на другие вещи, чтобы не бросить. К этому просто нужно быть готовым.

Сергей и сам несколько раз думал о том, чтобы перестать вести свой канал, снимать отчеты. Но теперь радуется, что не бросил: стихийные тренировки редко приводят к хорошему результату.

На 2018 год у Сергея большие планы: в сентябре ему как раз исполнится 30 лет — тот возраст, для которого все и затевалось.

— Цели я поставил еще в начале 2017-го: вес — до 80 кг в любое время года, подтягивания — 30 раз, отжимания и приседания — 100 раз, отжимания на брусьях — 50 раз, уголок на турнике — 1,5 минуты, планка — 7 минут. Кроме силовых упражнений, хочу добиться результатов в элементах воркаута: выходы на две — 10 раз, подъем с переворотом — 20 раз, горизонт, планш и флажок — по 5 секунд.