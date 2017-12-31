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Александра Саснович обыграла 11-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене

01.01.2018 11:59 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович (№ 88 рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира серии «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В стартовом поединке основной сетки Александра Саснович взяла верх над 11-й ракеткой мира Кристиной Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5.

Отметим, что в Брисбене Александра Саснович пробивалась в основную сетку сквозь сито квалификации, победив американку Джулию Боузрап (№ 135) — 6:1, 6:4, австралийку Изабель Уоллас (№ 235) — 6:3, 6:1 и россиянку Полину Монову (№ 178) — 3:6, 7:5, 6:2.

Еще одна белоруска Вера Лапко (№ 134) не смогла пробиться в число 32 участниц основной сетки, уступив на старте квалификации украинке Даяне Ястремской (№ 188) — 2:6, 4:6.

Победитель турнира в Брисбене определится 6 января.

 
 
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Белоруска Александра Саснович (№ 88 рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира серии "Премьер" в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов.

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