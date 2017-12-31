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Хроми-Жульен: тренажеры и сауна после попойки — большая ошибка

01.01.2018 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В период новогодних праздников многие набирают лишние килограммы, причина которых — обилие тяжелой и жирной пищи, салатов с майонезом, заливных, "шуб" и прочих разносолов во время новогоднего застолья.

Хроми-Жульен: тренажеры и сауна после попойки — большая ошибка
© Sputnik / Виктор Толочко
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Фитнес-тренер Екатерина Хроми-Жульен в беседе на радио Sputnik Молдова дала несколько полезных советов о том, как в период зимних праздников не набрать лишние килограммы.

"Мы ведь не голодали целый год, чтобы в новогоднюю ночь объесться. В праздники лучше делать салаты с домашним майонезом, тогда вы точно будете знать, что входит в его состав, а мясо лучше всего запекать в духовке", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, если в праздничный вечер вы все-таки перебрали спиртного, не стоит в ближайшие несколько дней посещать спортзал или отправляться в сауну.

"Если вы превысили свою норму алкоголя, то идти на следующий день бегать в зале — серьезная ошибка. Это слишком большая нагрузка на сердце. Бывали случаи, когда я даже выгоняла своих подопечных из спортзала, если накануне они выпивали. Нужно дать организму отдохнуть хотя бы двое суток", — подчеркнула фитнес-тренер.

 
 
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Фитнес-тренер Екатерина Хроми-Жульен поделилась секретами сохранения фигуры в период зимних праздников.

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