|
Хроми-Жульен: тренажеры и сауна после попойки — большая ошибка
01.01.2018 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь
В период новогодних праздников многие набирают лишние килограммы, причина которых — обилие тяжелой и жирной пищи, салатов с майонезом, заливных, "шуб" и прочих разносолов во время новогоднего застолья.
© Sputnik / Виктор Толочко
Фитнес-тренер Екатерина Хроми-Жульен в беседе на
"Мы ведь не голодали целый год, чтобы в новогоднюю ночь объесться. В праздники лучше делать салаты с домашним майонезом, тогда вы точно будете знать, что входит в его состав, а мясо лучше всего запекать в духовке", — отметила эксперт.
По словам собеседницы, если в праздничный вечер вы все-таки перебрали спиртного, не стоит в ближайшие несколько дней посещать спортзал или отправляться в сауну.
"Если вы превысили свою норму алкоголя, то идти на следующий день бегать в зале — серьезная ошибка. Это слишком большая нагрузка на сердце. Бывали случаи, когда я даже выгоняла своих подопечных из спортзала, если накануне они выпивали. Нужно дать организму отдохнуть хотя бы двое суток", — подчеркнула фитнес-тренер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фитнес-тренер Екатерина Хроми-Жульен поделилась секретами сохранения фигуры в период зимних праздников.
|
Архив (Разное)
Комментарии