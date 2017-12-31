В первую ночь нового года астрономы готовятся наблюдать уникальное явление, которое называют "суперлунием". Оно происходит, когда фаза полной Луны совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли, рассказала сотрудница Московского планетария, астроном Людмила Кошман в беседе на радио Sputnik .



© Фото: из личного архива Светланы Драган Драган: Россию, Беларусь и Украину ждет непростой 2018 год

"Это большой яркий диск. Ближайшее, которое нас ожидает, состоится в ночь с 1 на 2 января, тогда Луна окажется очень близко от Земли и примет фазу полнолуния буквально через 4 с половиной часа. Практически эти два события совпадут", — говорит Кошман.

В момент явления лунный диск становится не только больше, но и ярче на 30%, что можно заметить невооруженным глазом.

"Конечно, происходит что-то в гравитационном взаимодействии между двумя небесными телами. Луна, когда приближается, у нас на Земле происходят приливы и отливы. И при этом что-то происходит в жизни живых существ, в самочувствии. Луна активизирует наше поведение и эмоции", — рассказывает Кошман.

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Комментарий сотрудницы Московского планетария, астронома Людмилы Кошман слушайте на радио Sputnik Беларусь.