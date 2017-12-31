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Символ года: Макей рассказал, как его встречает овчарка
01.01.2018 14:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в новогоднем выпуске программы "Главный эфир" рассказал о пополнении своей семьи — щенке немецкой овчарки.
© Фото: МИД Беларуси
"Недавно неделю назад мы собачку приобрели, которая тебя встречает по утрам. Немецкая овчарка", — поделился радостью глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Ранее в эксклюзивном интервью Sputnik Владимир Макей рассказывал, что семья — это самое главное для него и он старается как можно больше времени проводить с супругой и сыном, в которого ьхоечт вложить как можно больше знаний и уберечь от опасностей в будущем. Министр также сообщил, что регулярно делаю по утрам зарядку, два-три раза пробежку.
Можно не сомневаться, что новый член семьи Владимира Макея еще больше сплотит близких министра, а также послужит стимулом делать пробежку регулярно и проводить время с сыном на свежем воздухе несколько раз в день.
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Наступивший 2018 год по Восточному календарю – год желтой собаки, глава белорусского МИД рассказал телезрителям о новом члене своей семьи.
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