«Наша молодая семья — это я, моя жена, французский бульдог и кошка», — пишет читатель Александр. Как он говорит, бюджет в его семье не общий, а комбинированный. Как это выглядит — читайте в очередной истории для конкурса «Мой бюджет».



Фото автора конкурсной истории.

— Я работаю в сфере складской логистики, жена — мастер-парикмахер, работает в салоне. Мы живем вместе в Минске на съемной квартире вместе уже 4 года. Не ведем общий семейный бюджет. Его можно назвать комбинированным: часть обязательных затрат делим пополам, часть тратим каждый на себя, оставшуюся часть тратим вместе.

Снимать квартиру и откладывать на будущее выгоднее, чем платить проценты по кредиту

Мой доход 1600 рублей в месяц, у жены — не стабильный 500−1000 рублей (она работает в сфере услуг, поэтому в зависимости от месяца количество клиентов разное). Скажу сразу, что мы живем на 100% самостоятельно, родственники нам не помогают.

Я минчанин, а жена нет. Своего жилья в Минске у нас нет, но оба работаем здесь уже давно, мотаем километры на метро и о переезде пока не думаем. Жилищный вопрос конечно нас волнует в первую очередь, и, скажу честно, я потратил много мозгочасов на обдумывание оптимальных вариантов его решения. В качестве инвестиций был куплен участок со старым домом в рассрочку на 20 месяцев под Логойском. В апреле я выплачу всю сумму. Но о строительстве там дома речь не идет, так как я не связан со строительством (лампочки и сантехнику дома сам меняю), а возводить дом руками наемников выльется в неподъемную на данный момент для нас сумму. И это первая статья моих расходов — 400 рублей в месяц. Возможно, когда-то вложенные средства будут стартовым капиталом на покупку квартиры в Минске или готового дома не далее 40 км от Минска. Кредит на жилье мы не рассматриваем, так как снимать квартиру и откладывать на будущее получается выгоднее, чем выплачивать процент по кредиту или лизингу. Рассматриваем вариант встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и рассчитываем на арендное жилья от государства, чтобы платить меньше за аренду.

Вторая обязательная статья наших расходов — это аренда съемной квартиры 520 рублей. Коммунальные (интернет 15 рублей, электричество 20 рублей, «жировка» зимой 50 рублей, летом — 35 рублей) итого 85 рублей. Аренду мы делим пополам. Коммуналку плачу я. Расходы на телефон у меня 15 рублей, у жены — около 10 рублей. Итого: 630 рублей.

На кошку и собаку — 172 рубля в месяц, на продукты и обеды — 650





Следующая обязательная статья наших расходов — это питание питомцев. Френч питается натуральной едой, а кошка — сухим кормом. Мы их очень любим, поэтому стараемся покупать самое лучшее, даже если приходится себе отказать в чем-то. На говядину, крупы, вкусняшки псу — 120 рублей. Корм кошке — 40 рублей, наполнитель — 10 рублей, бутилированная вода 2 рубля. Питанием заведует жена и это статья расходов из ее бюджета. В «кризисные» месяцы помогаю я. Итого: 172 рубля.

Четвертый обязательный пункт в моем списке ежемесячных расходов — покупка автомобиля. Это цель, достигнув которой мы получаем мобильность и экономию времени в решении вопросов — а это тоже экономия в некоторых случаях. А так же от покупки авто зависит частота посещения родителей. Поэтому считаю это оправданным решением. Откладываю 400 рублей в месяц (сюда так же «падают» какие-то непредвиденные деньги, например, премия на работе). Этот фонд храню на депозите в шкафу и называю резервным. В случае острой необходимости (например, резкие проблемы со здоровьем), если свободных средств не остается, я черпаю ресурс из него, а затем стараюсь восполнить, чтобы не отдалять достижение своей цели.

Пятая статья — наше питание и бытовая химия. Рядом с домом небольшие известные сетевые магазины — продовольственные и с бытовой химией. В основном закупаемся здесь. С покупкой машины будем стараться закупаться оптом в других местах: так получится дешевле. Стиральный порошок — покупаем большую пачку, ополаскиватель — 2 литра, чистящие гели для сантехники и кухни — итого 30 рублей. Шампунь и гель для душа — 20 рублей в среднем, так как их хватает больше, чем на месяц. Итого: 50 рублей. Покупаю я.

Мы оба не едим мясосодержащие продукты из этических соображений, поэтому стараемся покупать больше бобовых и молочной продукции. Хотя жена творог не любит. В остальном в еде мы неприхотливые: если есть возможность сэкономить, то берем то, что дешевле. Стандартный набор большого похода в магазин: обычные крупы, макароны, соя, хлеб, что-то к чаю, молоко, творог, сметана, масло, несколько сырков, иногда сыр из самых дешевых. Большие закупки примерно раз в неделю. Но каждый день докупаем то, что вдруг кончилось. Я покупаю себе полуфабрикаты на «черный день», когда мне лень готовить: блинчики, вареники с картошкой и грибами. Жена — овощи и фрукты. Стараемся каждый день съедать хотя бы по 1 фрукту, но не всегда так получается. Иногда балуем себя. Это может быть немного вкусного алкоголя или попкорн к фильму вечером, или пицца. Сложно сказать, сколько денег идет на питание в месяц, мы не ведем подсчет. Если видим, что нужно «ужаться» до зарплаты, то готовим дома из того, что осталось. Ужин из макарон или картошки с маслом, молока, соленого огурчика — это нормально для нас. В среднем в день уходит 15 рублей на поход в магазин, а по будням у меня 5 рублей на покупку чего-то в буфете на работе, у жены — 5 рублей на обед в столовой известного всем торгового центра на ст.м.Молодежная. Итого: 450 рублей на продукты в магазине и 200 рублей на обеды.

Одежды покупаем мало, за модой не следим



Снимок носит иллюстративный характер.

Шестая статья — развлечения и личные расходы. Раз в месяц поход в кино с попкорном — 20 рублей. Посещение кафе с друзьями — в среднем чек 60 рублей на двоих. Я могу купить себе книгу, а жена что-то по уходу за собой. Она не тратит деньги на парикмахеров, макияж, ногти и т.д. в связи со своим местом работы. Я в том числе. Но жена курит — 50 рублей, проезд — 50 рублей в метро на двоих. Поездки заграницу или отсутствуют, или спонтанные. В таких ситуациях деньги тратим из резерва. Поэтому статья расходов «Развлечение» сжигает все оставшиеся деньги после оплаты пяти предыдущих.

Почему нет статьи расходов на одежду? Мы мало ее покупаем, не следим за модой (нам кажется, что это глупо — платить за бренд), а если порвалась обувь, то покупаем что-то среднестатистическое. В среднем — это 40 рублей в месяц, если учитывать абсолютно всю одежду и обувь на все сезоны на двоих. Мы стараемся донашивать вещи до конца, затем покупаем новые. В таких ситуациях «поджимаются» статьи расходов «Развлечения» и «Питание». Жена посещает семинары и конкурсы красоты, которые необходимы для ее развития в своей сфере: если такое намечается в следующем месяце, значит снова урезаем статью «Развлечения» в этом.

Подсчитаем:

Общий бюджет — 2100−2600р

1. Инвестиции — 400р

2. Аренда квартиры и коммунальные расходы — 630р

3. Питание питомцев — 172р

4. Резервный фонд, цель — 400р

5. Питание и бытовая химия — 50р + 450р + 200р = 700р

6. Развлечения и личные расходы каждого из нас: (2100…2600) — (400р + 630р + 172р + 400р + 700р)= (2100…2600р) — 2302р. = (-202р… 298р).

Как видим, мы не всегда укладываемся в бюджет, и приходится урезать траты на статьи «Развлечение» или «Питание». Иногда это действительно скучно и кому-то покажется неправильным. Но для нас это просто необходимо для достижения целей «здесь и сейчас» и планирования своего будущего.

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс ! Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес: olga. antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет». Уже опубликованные истории можно прочитать здесь .