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Мицкевич: в новом 2018 году многим людям придется договариваться

01.01.2018 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Известный астролог Василина Мицкевич уточнила свой собственный прогноз месячной давности, указывая, что обещанные скрипучие морозы и снегопады относились к территории США, где они в настоящее время наблюдаются в полном объеме и во всей красе, а у себя мы видим очередной "теплый" температурный рекорд, который был зафиксирован 29 декабря.

Мицкевич: в новом 2018 году многим людям придется договариваться
© Фото: из личного архива Светланы Драган
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А что же готовит нам наступивший 2018 год? 

Мицкевич: в 2018 году нас снова ждет аномальная погода >>

"Прекрасный будет год, очень интересный и веселый. Трагических событий не предвидится, я бы сказала… Люди будут договариваться, приходить к соглашениям, а локальные конфликты не перерастут во что-то страшное", — прогнозирует Мицкевич.

Почему 2018 год будет годом "лешего" вы услышите в беседе с астрологом Василиной Мицкевич на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный астролог, специалист в области геоклиматических явлений Василина Мицкевич в Новом 2018 году прогнозирует противостояние "лешего" и "водяного".

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