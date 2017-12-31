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Мицкевич: в новом 2018 году многим людям придется договариваться
01.01.2018 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Известный астролог Василина Мицкевич уточнила свой
© Фото: из личного архива Светланы Драган
А что же готовит нам наступивший 2018 год?
"Прекрасный будет год, очень интересный и веселый. Трагических событий не предвидится, я бы сказала… Люди будут договариваться, приходить к соглашениям, а локальные конфликты не перерастут во что-то страшное", — прогнозирует Мицкевич.
Почему 2018 год будет годом "лешего" вы услышите в беседе с астрологом Василиной Мицкевич на радио Sputnik Беларусь.
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Известный астролог, специалист в области геоклиматических явлений Василина Мицкевич в Новом 2018 году прогнозирует противостояние "лешего" и "водяного".
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