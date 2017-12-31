Мицкевич: в новом 2018 году многим людям придется договариваться /

Известный астролог Василина Мицкевич уточнила свой собственный прогноз месячной давности , указывая, что обещанные скрипучие морозы и снегопады относились к территории США, где они в настоящее время наблюдаются в полном объеме и во всей красе, а у себя мы видим очередной "теплый" температурный рекорд, который был зафиксирован 29 декабря.



© Фото: из личного архива Светланы Драган Драган: Россию, Беларусь и Украину ждет непростой 2018 год

А что же готовит нам наступивший 2018 год?

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"Прекрасный будет год, очень интересный и веселый. Трагических событий не предвидится, я бы сказала… Люди будут договариваться, приходить к соглашениям, а локальные конфликты не перерастут во что-то страшное", — прогнозирует Мицкевич.

Почему 2018 год будет годом "лешего" вы услышите в беседе с астрологом Василиной Мицкевич на радио Sputnik Беларусь.