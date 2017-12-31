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У вокны мінскіх кватэр двойчы заляталі петарды (фота)
Фота: mchs.gov.by
У вокны мінскіх кватэр двойчы заляталі петарды. Абодва здарэнні адбыліся позна ўвечары 31 снежня. Ніхто з людзей не пацярпеў.
Як інфармуе
Дарэчы, у сталіцы ў навагоднюю ноч з-за няправільнага выкарыстання піратэхнікі пацярпелі 4 чалавекі.
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Фота: mchs.gov.by У вокны мінскіх кватэр двойчы заляталі петарды. Абодва здарэнні адбыліся позна ўвечары 31 снежня. Ніхто з людзей не пацярпеў. Як інфармуе прэс-служба...
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