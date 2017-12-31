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У вокны мінскіх кватэр двойчы заляталі петарды (фота)

01.01.2018 14:26 — Разное | Euroradio  
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У вокны мінскіх кватэр двойчы заляталі петарды (фота)
Фота: mchs.gov.by

У вокны мінскіх кватэр двойчы заляталі петарды. Абодва здарэнні адбыліся позна ўвечары 31 снежня. Ніхто з людзей не пацярпеў.

Як інфармуе прэс-служба сталічнага МНС, пасля 22-й гадзіны стала вядома пра здарэнне на Заслаўскай вуліцы. Там петарда трапіла ў акно кватэры на 10-м паверсе 12-ціпавярховіка. Было пашкоджана шкло ў акне, але ў кватэру петарда не трапіла. Праз 20 хвілін падобны выпадак адбыўся на Кахоўскай вуліцы. Там петарда разбіла акно кватэры на трэцім паверсе 5-ціпавярховага жылога дома, у якой жыве 74-гадовая пенсіянерка.

Дарэчы, у сталіцы ў навагоднюю ноч з-за няправільнага выкарыстання піратэхнікі пацярпелі 4 чалавекі.

 
 
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Фота: mchs.gov.by У вокны мінскіх кватэр двойчы заляталі петарды. Абодва здарэнні адбыліся позна ўвечары 31 снежня. Ніхто з людзей не пацярпеў. Як інфармуе прэс-служба...

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