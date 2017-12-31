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Птица года: куда идти любоваться щеглом

01.01.2018 16:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Птицей наступившего 2018 года в Беларуси объявлен щегол. По просьбе Sputnik орнитолог организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Семен Левый рассказал о том, что любят эти пернатые, где их можно встретить и как узнать всего за пару нот их пения.

Птица года: куда идти любоваться щеглом
© Flickr/ Jo Garbutt
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"Увидеть щегла можно и в больших городах. Они остаются зимовать в стране и изредка перелетают только в поисках пропитания. Их можно встретить на пустырях или в парках — они ищут семена сорных растений, такие коробочки, которые к зиме засыхают", — рассказал Левый.

Там, где траву постоянно скашивают, и лопух, чертополох или ослинник не могут вырасти, щеглы обитать не будут. "Поэтому лучше искать их на окраинах городов, где они еще могут найти себе пропитание", — отметил орнитолог.

Если хочется порадовать щегла, то именно семенами таких растений его привлекать и надо — для пернатого красавца это главное лакомство. А вот к кормушке приучить щегла вряд ли удастся — во всяком случае, такое случается достаточно редко.

Кроме оперения, щегла можно узнать и по пению — оно очень характерное, его легко узнать всего за пару нот. Собеседник Sputnik предложил послушать в интернете звуки пения щеглов — они сразу запомнятся и позволят найти и рассмотреть птицу года Беларуси.

"По последней информации, в Беларуси живут около 200 тысяч гнездующихся пар щеглов. Им, по большому счету, ничто не угрожает, хотя и мест для возможного обитания в городах становится меньше", — заключил специалист.

 
 
Ссылка на источник 69
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Щеглов в Беларуси - около 200 тысяч гнездующихся пар, и угрозы исчезновения этим пернатым красавцам пока нет.

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