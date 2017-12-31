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LG покажет первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей разрешением в 8K
Компания LG вскоре представит первый в мире дисплей диагональю в 88 дюймов, OLED-матрицей и разрешением 8K. Об этом
Предыдущим рекордсменом по диагонали являлась OLED-панель производства LG Display диагональю в 77 дюймов и разрешением 4K. Она использовалась в телевизорах LG, Sony и Panasonic.
Более подробной информации о технических характеристиках новинки пока не сообщается. Полноценная презентация 88-дюймового дисплея разрешением в 8К (7680 на 4320 пикселей) пройдет на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, которая стартует 9 января.
Цена аналогичной модели от компании Sharp диагональю в 85 дюймов и 8К-разрешением
Смотрите, сколько у нас стоят популярные OLED-телевизоры:
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Цена аналогичной модели от компании Sharp диагональю в 85 дюймов и 8К-разрешением стоит около 145 000 долларов.
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