LG покажет первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей разрешением в 8K

Компания LG вскоре представит первый в мире дисплей диагональю в 88 дюймов, OLED-матрицей и разрешением 8K. Об этом сообщает engadget.





Предыдущим рекордсменом по диагонали являлась OLED-панель производства LG Display диагональю в 77 дюймов и разрешением 4K. Она использовалась в телевизорах LG, Sony и Panasonic.

Более подробной информации о технических характеристиках новинки пока не сообщается. Полноценная презентация 88-дюймового дисплея разрешением в 8К (7680 на 4320 пикселей) пройдет на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, которая стартует 9 января.

Цена аналогичной модели от компании Sharp диагональю в 85 дюймов и 8К-разрешением стоит около 145 000 долларов.

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