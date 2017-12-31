ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

LG покажет первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей разрешением в 8K

01.01.2018 17:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания LG вскоре представит первый в мире дисплей диагональю в 88 дюймов, OLED-матрицей и разрешением 8K. Об этом сообщает engadget.


Предыдущим рекордсменом по диагонали являлась OLED-панель производства LG Display диагональю в 77 дюймов и разрешением 4K. Она использовалась в телевизорах LG, Sony и Panasonic.

Более подробной информации о технических характеристиках новинки пока не сообщается. Полноценная презентация 88-дюймового дисплея разрешением в 8К (7680 на 4320 пикселей) пройдет на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, которая стартует 9 января.

Цена аналогичной модели от компании Sharp диагональю в 85 дюймов и 8К-разрешением стоит около 145 000 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные OLED-телевизоры:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена аналогичной модели от компании Sharp диагональю в 85 дюймов и 8К-разрешением стоит около 145 000 долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Птица года: куда идти любоваться щеглом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика