Борткевич: собачки — наши друзья, поэтому 2018 год будет счастливым /

Знаменитый артист Леонид Борткевич в своем новогоднем поздравлении желает радиослушателям счастья, надежды, любви и процветания в новом году.

"Я желаю вам здоровья и желаю, чтобы все ваши несбыточные мечты обязательно сбылись, потому что этот год обещает быть счастливым. Это год собачки, а собачки — наши друзья, и я уверен, что все у вас будет хорошо", — говорит Борткевич.

Поздравление заслуженного артиста Беларуси, солиста легендарного ансамбля "Песняры" Леонида Борткевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.