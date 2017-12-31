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Борткевич: собачки — наши друзья, поэтому 2018 год будет счастливым

01.01.2018 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Знаменитый артист Леонид Борткевич в своем новогоднем поздравлении желает радиослушателям счастья, надежды, любви и процветания в новом году.

"Я желаю вам здоровья и желаю, чтобы все ваши несбыточные мечты обязательно сбылись, потому что этот год обещает быть счастливым. Это год собачки, а собачки — наши друзья, и я уверен, что все у вас будет хорошо", — говорит Борткевич.

Поздравление заслуженного артиста Беларуси, солиста легендарного ансамбля "Песняры" Леонида Борткевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заслуженный артист Беларуси, солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич поздравляет слушателей радио Sputnik Беларусь с наступлением 2018 года.

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