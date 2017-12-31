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Самые яркие кадры: как мир встретил 2018-й Новый год
01.01.2018 17:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Новогодний фейерверк Латвии в этом году обошелся городу в 25 187 евро без налога на добавленную стоимость. А Эстония встретила Новый год без государственного гимна, который по традиции звучал после новогоднего поздравления президента.
В Лейпциге демонстранты устроили новогодние беспорядки. Ким Чен Ын в Новый год предупредил США о ядерной кнопке на своем столе.
В праздничных мероприятиях на улицах Москвы в ночь на 1 января приняли участие 2,5 миллиона человек.
А белорусским спасателям 1 января пришлось тушить в Гомеле две новогодние елки.
И все-таки праздник запомнится приятными эмоциями, которые вызывают его неизменные атрибуты — массовые гуляния и салюты.
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как встречали Новый год в разных странах мира.
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