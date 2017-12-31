Самые яркие кадры: как мир встретил 2018-й Новый год

Новогодний фейерверк Латвии в этом году обошелся городу в 25 187 евро без налога на добавленную стоимость. А Эстония встретила Новый год без государственного гимна, который по традиции звучал после новогоднего поздравления президента.

В Лейпциге демонстранты устроили новогодние беспорядки. Ким Чен Ын в Новый год предупредил США о ядерной кнопке на своем столе.

В праздничных мероприятиях на улицах Москвы в ночь на 1 января приняли участие 2,5 миллиона человек.

А белорусским спасателям 1 января пришлось тушить в Гомеле две новогодние елки.

И все-таки праздник запомнится приятными эмоциями, которые вызывают его неизменные атрибуты — массовые гуляния и салюты.