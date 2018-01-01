От нокаута Кличко до двух фиаско великого Буффона. Главные неудачи в мировом спорте в 2017 году

Уход из спорта Владимира Кличко после нокаута и Усэйна Болта после падения, откат в мировом рейтинге Новака Джоковича и Энди Маррея, поражения Джанлуиджи Буффона с «Ювентусом» и сборной Италии, удар по репутации «Барселоны» и еще четыре громких промаха. SPORT.TUT.BY вспоминает имена поверженных в 2017 году звезд мирового спорта.



В уходящем году итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в третий раз в карьере сыграл в финале Лиги чемпионов и второй раз за три года, однако пополнить коллекцию недостающим трофеем, увы, не удалось. «Ювентус» проиграл «Реалу» (1:4). Кроме того, поражение сборной Италии в стыковых матчах против Швеции лишили чемпиона мира Буффона шанса сыграть на мундиале 2018 года. Фото: Reuters



Постолимпийский сезон 2017 года стал последним в карьере легендарного спринтера из Ямайки Усэйна Болта. На чемпионате мира в Лондоне Болт проиграл «стометровку» Джастину Гэтлину и Кристиану Коулману, а во время эстафетной гонки и вовсе упал и не смог финишировать. Сообщалось, что атлет травмировал заднюю поверхность бедра. Фото: Reuters



Этого стоило ожидать, и вот в 2017 году украинский боксер Владимир Кличко рассказал о завершении карьеры на личном YouTube-канале. Таким образом он отказался от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа, который должен был состояться 11 ноября после поражения Кличко 30 апреля. Тогда Джошуа отправил соперника в нокаут в 11-м раунде. Фото: Reuters



2017 год сербский теннисист Новак Джокович начинал в качестве второй ракетки мира, а сейчас его нет даже в десятке. Новак располагается на двенадцатой строчке мирового рейтинга, что неплохо с учетом того, что еще летом он досрочно завершил сезон из-за травмы локтя. Всего за год Джокович выиграл 2 турнира против 7 в 2016-м и 11 в 2015-м. Фото: Reuters



Уход бразильца Неймара в «Пари Сен-Жермен» — главная неудача «Барселоны» в 2017 году. Удар по репутации — это хуже, чем поражение от «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов и второе место вслед за «Реалом» в испанской Ла Лиге. Отступные (222 млн евро) за одного из лидеров «сине-гранатовых» оказались не слишком большой суммой для шейхов из Парижа, которые провернули сделку. Впрочем, результаты каталонцев в новом сезоне впечатляют и без Неймара. Фото: Reuters



В 2017 году исполнилось десять лет, как гонщики Ferrari не могут стать чемпионами мира. К середине лета у Себастьяна Феттеля (справа) была хорошая позиция, чтобы выиграть чемпионат — преимущество над Льюисом Хэмилтоном в 14 очков. Затем в Сингапуре Себастьян врезался в Макса Ферстаппена и Кими Райкконена, а в Сузуке на старте отказала свеча зажигания. Говорят, что ее не проверили перед установкой на машину. Прежде всего ошибки самой команды не позволили Ferrari побороться за чемпионство и Кубок конструкторов. Фото: Reuters



Сборная Канады привезла на чемпионат мира по хоккею обойму игроков, с которыми должна была выиграть турнир: Марк-Эдуар Власик, Джефф Скиннер, Клод Жиру, Райан О’Райли, Мэтт Дюшен, Шон Кутюрье, Брэйден Шенн и другие. В финале против шведов канадцы уступили в буллитной серии. Поражение не позволило родоначальникам хоккея выиграть третий раз кряду первенство планеты. Фото: Reuters



Как и в случае Новака Джоковича, позиции британского теннисиста Энди Маррея в мировом рейтинге за год сильно ослабли. Он перестал быть первой ракеткой мира и опустился на шестнадцатую строчку. В 2017-м Маррей выиграл всего 1 турнир против 9 годом ранее. В сентябре Энди заявил о досрочном завершении сезона из-за травмы бедра. Фото: Reuters



Летом 2016 года в Манчестер приехали топ-тренеры, которые придерживаются разных ценностей в футболе. Жозе Моуринью возглавил «Юнайтед», который выступает хуже, чем «Сити» Хосепа Гвардиолы. Сезон 2016/2017 года в английской премьер-лиге «Сити» завершил выше, чем «Юнайтед» и добыл прямую путевку в Лигу чемпионов. «Юнайтед» для это потребовалось выиграть Лигу Европы. Первая половина текущего сезона в АПЛ складывается как нельзя лучше для «горожан» — 19 побед, 2 ничьи и 0 поражений. Отставание от лидера ведомых Моуринью «дьяволов» к Новому году составило 15 очков. Похоже, Моуринью вновь терпит поражение от Гвардиолы. Фото: Reuters