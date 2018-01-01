В США каждый участник лотереи оказался победителем и выиграл по 500 долларов

В американском штате Южная Каролина из-за сбоя программы все покупатели лотереи выиграли по 500 долларов. Около двух часов компьютер выдавал участникам только выигрышные билеты.

Ошибка произошла в работе моментальной рождественской лотереи, когда на билете должно совпасть минимум пять одинаковых символов. Компьютер выдавал участникам только бумажки с выигрышем, поэтому вскоре в точках продаж образовались очереди.

Две американки рассказали, что выиграли почти 18 тысяч долларов, вовремя начав скупать долларовые лотереи. Однако, когда они пошли обналичивать билеты, технический сбой уже заметили и им отказали в выплатах. Вместе они потратили на билеты около 200 долларов.

Когда организаторы узнали о проблеме они закрыли продажу билетов и не стали раскрывать количество выигрышных бумажек. В общей сложности компании придется выплатить 19,6 миллионов долларов премиальных для участников. Она пообещала запустить новую лотерею к концу января и тогда же отдать деньги победителям.