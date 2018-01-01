Беларусь: военно-политические итоги года

Уходящий 2017-й год развеял иллюзии Запада относительно "покупки" Республики Беларусь средствами Восточного партнерства, не удалось вбить клин между Минском и Москвой, ослабить Союзное государство. Напротив, укрепление Объединенной системы ПВО СНГ и Региональной войсковой группировки, совместные маневры "Запад-2017", громкое разоблачение агентурной сети украинской военной разведки и приверженность Минским соглашениям подтвердили прочность стратегического союза Беларуси и России.



© Sputnik/ Владимир Трефилов Политические итоги года: два ведра на российском коромысле

Минск и Москва адекватно реагируют на вызовы и угрозы, ведь на западных рубежах Союзного государства США и другие члены НАТО продолжают наращивать наступательный потенциал, открывают новые базы, формируют военную инфраструктуру.

Запад-2017

Доминантой военно-политических событий года стало российско-белорусское стратегическое учение " Запад-2017 ", которое вызвало огромный международный резонанс. И все же имело сугубо оборонительный характер.

К маневрам привлекались органы военного управления и войска Республики Беларусь, соединения и части Западного и других военных округов Вооруженных сил Российской Федерации. Особое внимание уделялось оперативной совместимости штабов Объединенного командования Региональной группировки войск .

В ходе учения на основе боеготовых, мобильных и автономных соединений и частей в короткие сроки сформировали самодостаточную войсковую группировку. Маневренные действия, уничтожение условного противника общевойсковые подразделения отрабатывали в тесном взаимодействии с ударной авиацией. На сухопутных и морских полигонах задействовали 12 700 военнослужащих, 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 боевых кораблей. Цели маневров "Запад-2017" были достигнуты, вооруженные силы двух стран продемонстрировали высокую боеготовность и эффективность.

Основная задача совместной Региональной группировки в 2017 году и далее — отражение возможной агрессии против Минска и Москвы. На западном направлении Беларусь и Россия могут надеяться только на свои силы и средства (других союзников нет). Если придется, российские и белорусские военнослужащие будут воевать плечом к плечу. В случае агрессии белорусские войска в маневренной обороне выдержат первый удар, а затем на помощь подойдут российские войска, в частности, 1-я танковая армия Западного военного округа.

Россия и Беларусь ежегодно проводят десятки командно-штабных учений, совместно формируют и размещают оборонный заказ, объединяют систему технического обеспечения войск, проводят взаимозависимую оборонную политику, координируют усилия в области военного строительства.

На белорусской территории расположены два важнейших российских военных объекта. Радиолокационная станция в Ганцевичах отслеживает пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на северо-западном направлении. Вилейкинский 43-й узел связи ВМФ России обеспечивает связь Главного штаба флота с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Эти объекты — знаки высокого взаимного доверия Минска и Москвы.

Развитие ВТС

Беларусь получает из России широкий спектр вооружений, включая лучшие в мире комплексы ПВО ЗРС С-400. И большая часть поставок осуществляется на льготной или безвозмездной основе. В свою очередь белорусский оборонно-промышленный комплекс в значительной степени обеспечивает комплектующими и элементами вооружений российский ОПК — 99 белорусских предприятий поставляют 1880 наименований продукции для 255 оборонных предприятий России (около 15% всего оборонного заказа РФ).

В современном мире оружие остается основой государственного суверенитета. Интеграция в военной сфере носит стратегический характер и играет важную роль в системе обеспечения национальной безопасности двух государств. Союз с Россией и революционное перевооружение лишают НАТО всяких надежд на установление военно-политического контроля над Республикой Беларусь. И критика Брюсселя в адрес Минска становится мягче.

Восточно-европейская объединенная региональная система ПВО (Россия плюс Беларусь) функционирует с апреля 2016 года. Соглашение об обеспечении взаимных поставок продукции военного назначения в период нарастания угрозы агрессии вступило в силу 24 февраля 2011 года. Договор о Союзе Беларуси и России подписан 2 апреля 1997 года. Объединенная система ПВО стран СНГ действует более 22 лет, и позволяет контролировать воздушное пространство в зоне национальных интересов.

На вооружении состоят истребители Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, самолеты дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27, Ми-8, а также зенитные ракетные комплексы С-200, С-300, С-400, ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Модернизация этой системы вызывает озабоченность Пентагона, потому что не позволяет вести себя по-хозяйски в Восточной Европе.

Переговорная площадка

Беларусь последовательно проводит прагматичную внешнюю политику вооруженного нейтралитета и настойчиво содействует мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Минск предоставил переговорную площадку для урегулирования ситуации на востоке Украины и не дождался позитивной динамики или хотя бы благодарности Киева. На принципы белорусской внешней политики это не влияет.

Контактная группа по Украине 20 декабря в Минске в очередной раз договорилась о перемирии в Донбассе (с 23 декабря), а 21 декабря ВСУ возобновили артиллерийские обстрелы . Параллельно депутаты Верховной рады обвинили Беларусь в попытках сорвать диалог по урегулированию. Вероятно, кому-то необходимо любым способом денонсировать Минские соглашения, разрушить контакты Украины с Беларусью, уничтожить саму возможность нормализации отношений и добрососедства в геополитическом треугольнике Киев — Минск — Москва.

В Украине с 2014 года распространяются слухи о военной угрозе со стороны Беларуси. Отдельные киевские политики предлагают отправить в Беларусь диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Усилиями Главного управления военной разведки Киев окончательно испортил атмосферу минской переговорной площадки. Впрочем, это закономерность. После "революции достоинства" новая украинская власть под влиянием Вашингтона вступила в конфликт практически со всеми соседями.

Интересы, цели и средства России и США на украинском направлении слишком различны. Сближение позиций Москвы и Вашингтона по проблеме урегулирования в Донбассе не просматривается. И Минск достойно разделяет общую зону геополитической турбулентности.

Впрочем, на исходе 2017-го наблюдаются и позитивные сдвиги. Так, 27 декабря состоялся обмен пленными на востоке Украины, а 24 декабря последовательный сторонник жесткого силового давления на Москву и ее союзников президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности сотрудничать с Россией, дословно: "Не воевать, а сотрудничать". Это еще не мир в Донбассе и не белый флаг над Балтией и НАТО, однако штрихи обнадеживающие.