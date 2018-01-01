Тайна дня: fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Первой загадкой наступившего 2018 года стало сообщение главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В 6 утра по минскому времени в своем аккаунте в Твиттер Джулиан Ассанж опубликовал набор из 60-ти цифр и букв, которые пытаются расшифровать весь день.

"fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3", — написал Ассанж. Его твит также содержит ссылку на клип Paper Planes британской певицы тамильского происхождения M.I.A из альбома 2007.