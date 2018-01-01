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Зима далеко: пока Минск в лужах, замерзает Ниагарский водопад
01.01.2018 20:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Зима не радует белорусов ни снегом, ни трескучими морозами. А вот в США и канадскую провинцию Онтарио любители зимних пейзажей съежаются на Наиагарский водопад, чтобы сделать незабываемое селфи и посмотреть на ледяное царство, которое образовалось из-за замерзшей водной пыли.
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