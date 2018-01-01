Топ-10 самых эпичных нарушителей парковки

«Машин много, а места мало. Где парковаться?» Классический набор слов, которые выдавливает из себя каждый горе-парковщик. У нас есть продолжение. «Машин много, места мало, ума еще меньше, хамство — безгранично». Мы собрали десятку самых эпичных парковок из нашей рубрики «Доска позора». Впрочем, поместить в топ можно было как минимум половину всех героев рубрики.





Этому идиллическому пейзажу не хватает походных стульчиков, палатки, костерка и кучки резвящихся малышей с родителями. Потому что красивая зеленая зона и семейный автомобиль уже есть. Возможно, владелец просто недавно приобрел автомобиль, и вид на него из окна квартиры успокаивает нервы и ласкает взор.





А вот еще один любитель вольного выгула «животных» на травке с клевером. Но BMW — не парнокопытное, а лужайка — не место для парковки. Возможно, владелец просто ассоциирует свой автомобиль с мусорным контейнером и потому постарался припарковаться к нему как можно ближе.





Микроавтобус бесцеремонно перегородил и выход из подъезда, и проход по пешеходной дорожке. Возможно, у водителя просто проблемы с чувством заднего габарита. В этих случаях рекомендуется выйти и посмотреть, а не помешал ли ты кому.

Проблемы с габаритами? Боязнь поцарапать дверцами кузов чужого автомобиля или получить по своему? Глазомер сбился? Полное неумение ориентироваться в пространстве? Возможно, все симптомы проявились сразу и в одном месте. Неудивительно, что автомобилисты жалуются на нехватку мест. Это как средняя зарплата по стране — кто-то стоит на два парковочных места, а кто-то — на газоне. А в среднем двор обеспечен парковочными местами.





Чтобы перекрыть в такую грязь единственную пешеходную дорожку, нужно обладать особым талантом, все грани которого неравнодушные к гению пешеходы изложили в емкой надписи на заднем борту. А ведь могли бы и гвоздиком… Жаль, что только рукописи не горят. А признание народное исчезнет после первой мойки.





Если бы автомобиль, перекрывший пешеходную дорожку, не признавали за имущество, то пару десятков прогулявшихся по капоту пешеходов быстро бы научили элементарной вещи — включать мозг при парковке. Но, увы, по белорусским законам пешая прогулка по капоту будет считаться умышленной порчей чужого имущества, поэтому приходится обходить по проезжей части.





Когда видишь такую картину, сразу в голове всплывает одна из емких народных поговорок про клопа. Впрочем, парковка на местах для инвалидов стала таким частым явлением, что начинаешь просто переживать за судьбу страны — через одного инвалиды, да все на машинах. Чаще всего инвалидность связана, видимо, со зрением, потому что водители не видят ни разметки, ни знаков. Было бы правильным изымать у таких парковщиков справку и отправлять на повторное обследование. Очевидно же, что на комиссии что-то недосмотрели.





Нет, мы не исключаем, что человек просто забыл, что его автомобиль заканчивается чуть дальше, чем обычно. Или стал на традиционные «пять минут». Или просто решил, что пешеходы не бояре — обойдут. Как бы там ни было, такой чудо-парковке место в нашем топе.





Только врожденный и неисправимый перфекционизм водителя мог привести к этой идеальной во всех смыслах парковке. Посмотрите, как четко автомобиль занял место между линиями разметки пешеходного перехода. Возможно, именно сосредоточенность на процессе идеальной парковки помешала водителю включить второе полушарие мозга, которое умеет отвечать на вопрос: «А не припарковался ли я как хам?».





«Все лучшее — детям!» Вооружившись этим девизом, водитель припарковал свой автомобиль прямо на детской площадке. Быть может, не имея сил и возможности установить на площадке еще одну горку, водитель не пожалел свой автомобиль и предложил его в качестве горки местной детворе. Если это так, то водителю нужно выписать премию. Хотя, кажется, лучше все же эвакуацию и штраф.

Уважаемые водители! В грядущий 2018 год мы призываем все же оставаться людьми. И пусть около 500 фотографий идиотских и хамских парковок, присланных нам в редакцию в 2017 году, так и останутся в прошлом.