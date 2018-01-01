Дети и родители — самые близкие и дорогие друг другу люди. Но порой именно самые родные и дорогие люди могут обидеть и оскорбить больнее всего. Как построить доверительные отношения с детьми? Кто должен первым идти мириться и делать первый шаг? Что важнее: гордость, обида, стереотипы или любовь?

Новогодние праздники — это период, когда семья собирается вместе, чтобы поделиться эмоциями, поддержать друг друга, забыть ссоры и простить обиды.

Перед вами 5 счастливых историй родственников ЛГБТ-людей, которые прошли долгий путь осознания и работы над собой и доказали, что любовь побеждает любые стереотипы и предубеждения.

Совет № 1: Понять своего ребенка и не пытаться его изменить.

Олег свободно говорит о сексуальности своей дочери и воспринимает это естественно. Ненависть в обществе и недостаток информации толкает людей ЛГБТК к суициду. И эту ситуацию нужно менять, считает Олег.

Совет № 2. Быть готовой менять свое поведение и взгляды ради счастья своих детей.

Какое-то время Инна скрывала сексуальную ориентацию своей дочери, затем были моменты неприятия близких и друзей, но сейчас она счастливая мама, свекровь и бабушка годовалого внука. И это важнее всего.

Совет № 3. Поддерживать и защищать своего ребенка, даже если мир его не принимает.

Надежда пошла на конфликты с родными и участвовала в гей-прайде. «Если бы я не рассказала, то этим я обидела бы сына. Это, получается, что я его не принимаю», — говорит Надежда.

Совет № 4. Ценить своего ребенка.

Вначале у Светланы был шок, было непонятно и непривычно, но потом она узнала больше информации и сейчас относится к сексуальности своего сына нормально. «Мне тяжело воспринимать ту грязь, которая льется на моего ребенка. Он хороший мальчик и недостоин этого», — говорит Светлана.

Совет № 5. Дать возможность жить своей жизнью

У Кристины хорошие, доверительные отношения с братом. К сожалению, Кристина сталкивается с осуждением и агрессией в его адрес. Он обычный человек, живет своей жизнью. Вот и вы живите своей и не лезьте в чужую, считает Кристина.