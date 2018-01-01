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NASA опубликовало самые популярные космические фотографии 2017 года

02.01.2018 07:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Американское космическое агентство NASA активно пользуется социальными сетями, и, в частности, Instagram. Фотографии, опубликованные ведомством в 2017 году и пользовались наибольшей популярность, были объединены в видео и размещены на YouTube.

Самой популярной фотографией стало солнечное затмение, запечатленное на озере Каскад. На втором месте — еще одно затмение, когда Луна "поглощает" Солнце. Третья — фотография Земли ночью, сделанная астронавтом НАСА Марком Томасом Ванда Хей с борта МКС. 

 
 
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NASA составило топ-10 самых популярных фотографии на космическую тему из опубликованных на страничке космического агентства в Instagram за 2017 год.

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