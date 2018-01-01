Калер: как на самом деле готовили салат Оливье и "Селедку под шубой" /

Мало кто знает, что ставший символом новогоднего застолья салат Оливье получил свое название в честь создателя — повара Люсьена Оливье, который в середине 19-го века держал в Москве ресторан французской кухни "Эрмитаж". И рецепт фирменного салата кардинально отличался от того, который готовят современные хозяйки к новогоднему столу, рассказал шеф-повар Антон Калер в беседе на радио Sputnik .



© Инфографика История салата оливье

"Там были совсем другие продукты — мясо куропатки, раковые шейки, оливки, соус "Провансаль", листья салата, все это сверху было посыпано красной икрой. У нас народ на тот момент был бедный, а салат хотелось попробовать каждому. Начали заменять 0ливки зеленым горошком, раковые шейки отварной морковкой и в таком духе", — сказал Калер.

Знаменитый салат "Селедка под "шубой" раньше просто назывался "Шуба", причем это была аббревиатура "Шовинизму упадок, бойкот и анафема".

"Как было придумано? Это было в таверне и сделано для того, чтобы люди не напивались и не разносили эту бедную таверну в хлам. И был придуман обычным поваром салат, в котором сочетались слои для пролетариата и крестьян", — рассказал Калер.

Фрагмент беседы с шеф-поваром, ведущим кулинарной рубрики на телеканале ТВЦ Антоном Калером слушайте на радио Sputnik Беларусь.