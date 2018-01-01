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Калер: как на самом деле готовили салат Оливье и "Селедку под шубой"
02.01.2018 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Мало кто знает, что ставший символом новогоднего застолья салат Оливье получил свое название в честь создателя — повара Люсьена Оливье, который в середине 19-го века держал в Москве ресторан французской кухни "Эрмитаж". И рецепт фирменного салата кардинально отличался от того, который готовят современные хозяйки к новогоднему столу, рассказал шеф-повар Антон Калер в беседе на
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"Там были совсем другие продукты — мясо куропатки, раковые шейки, оливки, соус "Провансаль", листья салата, все это сверху было посыпано красной икрой. У нас народ на тот момент был бедный, а салат хотелось попробовать каждому. Начали заменять 0ливки зеленым горошком, раковые шейки отварной морковкой и в таком духе", — сказал Калер.
Знаменитый салат "Селедка под "шубой" раньше просто назывался "Шуба", причем это была аббревиатура "Шовинизму упадок, бойкот и анафема".
"Как было придумано? Это было в таверне и сделано для того, чтобы люди не напивались и не разносили эту бедную таверну в хлам. И был придуман обычным поваром салат, в котором сочетались слои для пролетариата и крестьян", — рассказал Калер.
Фрагмент беседы с шеф-поваром, ведущим кулинарной рубрики на телеканале ТВЦ Антоном Калером слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на телеканале ТВЦ Антон Калер рассказал Sputnik, что представляли собой оригинальные рецепты знаменитых новогодних салатов, и...
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