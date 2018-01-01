В Полоцком районе бесправник на легковушке не справился с управлением, врезался в дерево и погиб

Бесправник разбился на легковушке в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Авария произошла 1 января у деревни Полота. Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением на прямом участке дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Об аварии сообщил очевидец. На месте происшествия сотрудники ГАИ обнаружили тело мужчины. Погибший — 28-летний житель Новополоцка.



Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Как рассказали в ГАИ, автомобиль был без техосмотра, а водитель в 2011 и 2015 годах привлекался за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав.