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В Полоцком районе бесправник на легковушке не справился с управлением, врезался в дерево и погиб
Бесправник разбился на легковушке в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 1 января у деревни Полота. Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением на прямом участке дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Об аварии сообщил очевидец. На месте происшествия сотрудники ГАИ обнаружили тело мужчины. Погибший — 28-летний житель Новополоцка.
Как рассказали в ГАИ, автомобиль был без техосмотра, а водитель в 2011 и 2015 годах привлекался за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав.
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Бесправник разбился на легковушке в Полоцком районе.
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