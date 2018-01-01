Когда в ЕРИП появится личный кабинет и что делать при ошибочном платеже? 7 вопросов и ответов

Почему в ЕРИП выставили к оплате слишком большую сумму? Как вернуть деньги, если совершили ошибочный платеж? Как найти в дереве услуг нужную позицию? Специалисты ЕРИП рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются клиенты, а также сообщили, когда запустят личный кабинет пользователя.





Оплатили ошибочно. Как вернуть деньги

— Лучше всего предотвратить такую возможность в принципе и быть внимательным на этапе совершения платежа, — рекомендуют специалисты. — Система «Расчет» предоставляет возможность отменять платежи каждому производителю услуг (организация, которая оказывает/предоставляет услугу) на этапе подключения. Банк на своей стороне в праве отменить платеж, если это не запрещено производителям услуг.

Таким образом, отменить платеж можно при одновременном соблюдении двух условий:

Во-первых, производитель услуг разрешает отменять операцию. Во-вторых, банк, в терминале которого совершался платеж, может выполнить отмену. Если отменить платеж нет возможности, то для возврата необходимо обращаться к производителю услуг. ЕРИП платежи не отменяет.

Не могу разобраться в дереве услуг. Что делать?

Специалисты ЕРИП рассказывают, что в этом году этот вопрос был одним из самых популярных среди пользователей — 43% от общего числа вопросов, которые поступили в контакт-центр.

— На сегодня в ЕРИП можно оплатить услуги более чем 14 500 организаций и 50 тысяч различных услуг. Более подробно со списком услуг, доступных к оплате с помощью ЕРИП, можно ознакомиться на сайте www.raschet.by в разделе «плательщикам/поиск по услугам и платежам».

Найти нужную услугу в дереве можно по расчетному счету, коду, наименованию.

Для оплаты необходимо:

выбирать в ЕРИП категорию услуги/регион предоставления;

ввести данные, необходимые для оплаты;

проверить правильность введенной информации;

совершить оплату;

получить чек, подтверждающий оплату.

— ЕРИП предоставляет банкам и"Белпочта" целый ряд технологических решений для упрощения поиска нужной услуги в дереве ЕРИП. Благодаря этому некоторые банки и РУП «Белпочта» уже реализовали для своих клиентов возможность использования дополнительных сервисов при работе с деревом услуг (поиск услуги по названию, реквизитам; оплата услуг из номера плательщика ЕРИП; поиск и оплата по коду услуги), — уточняют в компании.

Среди этих услуг — интерактивный поиск в пункте совершения платежа расчетного агента, оплата услуг из корзины платежей плательщика, оплата услуг по QR коду.

Почему выставлена именно эта сумма к оплате?

Чаще всего пользователи задают этот вопрос по ЖКУ и услугам «Белтелеком».

— Оплата в рамках системы «Расчет» проходит по данным, переданным в ЕРИП производителями услуг (информация о лицевых счетах, плательщиках, суммах оплат, алгоритмах расчетов, периоде оплаты и пр.), — рассказывают специалисты.

Если возникли вопросы по начислению и правильности указанных сведений, то для получения консультации необходимо обращаться в организацию, осуществляющую начисление платы за услуги. ЕРИП в предоставляемую информацию изменений не вносит.

Когда появится личный кабинет пользователя?

В ЕРИП поясняют, что развитие клиентских сервисов является одной из приоритетных задач на 2018−2019 годы. Запуск сервиса «личный кабинет» запланирован на 2018 год.

В 2018 году планируется реализация следующего функционала:

предоставить пользователям возможность получения детализированной информации о потребляемых услугах (коммунальные услуги на первоначальном этапе, затем перечень услуг будет поэтапно расширяться), наличии требований на оплату, уведомлений о наличии требований на оплату, управления информацией о потребляемых услугах, истории совершенных финансовых операций в ЕРИП;

предоставить пользователю возможность получения информации о наличии задолженности перед организациями, производящие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, организациями, предоставляющими услуги связи, кредитно-финансовыми организациями, предоставляющими кредиты (в том числе на услуги и товары, реализуемые в розничной торговле);

предоставить пользователям возможность управления профилем физлица в МСИ.

Как связаться с контакт-центром за пределами Беларуси?

— Находясь за пределами Беларуси, получить консультацию возможно посредством рубрики «Задать вопрос» на сайте системы «Расчет» raschet.by либо написав на электронную почту info@raschet.by, — уточняют специалисты.

Как оплатить услуги в ЕРИП из-за границы?

Находясь за пределами страны, оплату в системе «Расчет» можно совершать несколькими способами:

с помощью интернет-банкинга, если карта эмитирована белорусским банком;

с помощью электронных денег WebMoney, Belqi;Belqi

часть услуг системы «Расчет» представлены для оплаты на платежном сервисе e-pay.by. Если карта эмитирована банком-нерезидентом, то для оплаты также можно воспользоваться платежным сервисом e-pay.by.

Как оплатить очередь на границе?

Для оплаты в терминале необходимо последовательно выбрать:

система «Расчет» (ЕРИП);

интернет-магазины/сервисы;

B (в латинском алфавитном указателе);

Belarusborder.by -бронирование;

при оплате необходимо вводить номер заказа.

Владельцы карт, эмитированных банками-нерезидентами, для оплаты могут воспользоваться платежным сервисом e-pay.by.

Услуга добавлена на платежный ресурс в раздел:

другие платежи;

интернет-магазины/сервисы;

Belarusborder.by-бронирование.