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Когда в ЕРИП появится личный кабинет и что делать при ошибочном платеже? 7 вопросов и ответов
Почему в ЕРИП выставили к оплате слишком большую сумму? Как вернуть деньги, если совершили ошибочный платеж? Как найти в дереве услуг нужную позицию? Специалисты ЕРИП рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются клиенты, а также сообщили, когда запустят личный кабинет пользователя.
Оплатили ошибочно. Как вернуть деньги
— Лучше всего предотвратить такую возможность в принципе и быть внимательным на этапе совершения платежа, — рекомендуют специалисты. — Система «Расчет» предоставляет возможность отменять платежи каждому производителю услуг (организация, которая оказывает/предоставляет услугу) на этапе подключения. Банк на своей стороне в праве отменить платеж, если это не запрещено производителям услуг.
Не могу разобраться в дереве услуг. Что делать?
Специалисты ЕРИП рассказывают, что в этом году этот вопрос был одним из самых популярных среди пользователей — 43% от общего числа вопросов, которые поступили в контакт-центр.
— На сегодня в ЕРИП можно оплатить услуги более чем 14 500 организаций и 50 тысяч различных услуг. Более подробно со списком услуг, доступных к оплате с помощью ЕРИП, можно ознакомиться на сайте www.raschet.by в разделе «плательщикам/поиск по услугам и платежам».
Найти нужную услугу в дереве можно по расчетному счету, коду, наименованию.
Для оплаты необходимо:
— ЕРИП предоставляет банкам и"Белпочта" целый ряд технологических решений для упрощения поиска нужной услуги в дереве ЕРИП. Благодаря этому некоторые банки и РУП «Белпочта» уже реализовали для своих клиентов возможность использования дополнительных сервисов при работе с деревом услуг (поиск услуги по названию, реквизитам; оплата услуг из номера плательщика ЕРИП; поиск и оплата по коду услуги), — уточняют в компании.
Среди этих услуг — интерактивный поиск в пункте совершения платежа расчетного агента, оплата услуг из корзины платежей плательщика, оплата услуг по QR коду.
Почему выставлена именно эта сумма к оплате?
Чаще всего пользователи задают этот вопрос по ЖКУ и услугам «Белтелеком».
— Оплата в рамках системы «Расчет» проходит по данным, переданным в ЕРИП производителями услуг (информация о лицевых счетах, плательщиках, суммах оплат, алгоритмах расчетов, периоде оплаты и пр.), — рассказывают специалисты.
Если возникли вопросы по начислению и правильности указанных сведений, то для получения консультации необходимо обращаться в организацию, осуществляющую начисление платы за услуги. ЕРИП в предоставляемую информацию изменений не вносит.
Когда появится личный кабинет пользователя?
В ЕРИП поясняют, что развитие клиентских сервисов является одной из приоритетных задач на 2018−2019 годы. Запуск сервиса «личный кабинет» запланирован на 2018 год.
В 2018 году планируется реализация следующего функционала:
Как связаться с контакт-центром за пределами Беларуси?
— Находясь за пределами Беларуси, получить консультацию возможно посредством рубрики «Задать вопрос» на сайте системы «Расчет» raschet.by либо написав на электронную почту info@raschet.by, — уточняют специалисты.
Как оплатить услуги в ЕРИП из-за границы?
Находясь за пределами страны, оплату в системе «Расчет» можно совершать несколькими способами:
Как оплатить очередь на границе?
Для оплаты в терминале необходимо последовательно выбрать:
Владельцы карт, эмитированных банками-нерезидентами, для оплаты могут воспользоваться платежным сервисом e-pay.by.
Услуга добавлена на платежный ресурс в раздел:
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Специалисты ЕРИП рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются клиенты, а также сообщили, когда запустят личный кабинет пользователя.
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