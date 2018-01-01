﻿ Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Китае, где может сразиться с 1-й ракеткой мира. 21.by
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Китае, где может сразиться с 1-й ракеткой мира

02.01.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Арина Соболенко (№ 73 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 626 750 долларов.

В матче 2-го круга Арина Соболенко разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич (№ 123) — 6:1, 6:0.

Напомним, что в стартовом поединке турнира в Шэньчжэне Соболенко обыграла 79-ю ракетку мира Монику Никулеску из Румынии — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко станет победительница матча между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и китаянкой Дуань Инъин (№ 91).

 
 
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Белоруска Арина Соболенко (№ 73 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 626 750 долларов.

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