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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Китае, где может сразиться с 1-й ракеткой мира
Белоруска Арина Соболенко (№ 73 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 626 750 долларов.
В матче 2-го круга Арина Соболенко разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич (№ 123) — 6:1, 6:0.
Напомним, что
В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко станет победительница матча между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и китаянкой Дуань Инъин (№ 91).
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Белоруска Арина Соболенко (№ 73 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 626 750 долларов.
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