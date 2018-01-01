В уличных акциях в Иране погибли, по меньшей мере, 12 человек

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По меньшей мере 12 человек погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на антиправительственных акциях в двух городах на юго-западе Ирана, сообщают местные СМИ.

Протестующие требуют снижения цен на продукты и предметы первой необходимости, пишет «Коммерсант» .

AP сообщает, что в нескольких городах демонстранты поджигают автомобили и мотоциклы полиции, скандируя «смерть диктатору», имея в виду Верховного лидера страны Али Хаменеи, а также выкрикивают лозунги против президента Ирана Хасана Роухани. В Тегеране и Абхаре протестующие начали срывать плакаты с Али Хаменеи. Al Arabia сообщает, что в ночь на 1 января толпа демонстрантов попыталась прорваться к резиденции духовного лидера.

Ранее сообщалось о четырех погибших. По информации AFP, два человека застрелены в городе Изе в провинции Хузестан. Представитель местной администрации сообщил, что неизвестно, кто стрелял — полицейские или манифестанты. Еще двое человек погибли в Доруде в провинции Лурестан, где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину. «Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли»,— сообщил префект города.

Массовые акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе страны Мешхеде. Вчера иранские власти заблокировали доступ к Telegram и Instagram на территории страны из-за отказа администраций сервисов заблокировать каналы организаторов акций протеста. Хасан Роухани признал, что граждане обладают конституционным правом на участие в протестах, однако отметил, что критика строя должна отличаться от насилия.