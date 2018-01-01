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Кто из белорусов зарабатывает заветные "попиццот"
Средняя зарплата белорусов в ноябре
В зарплатных лидерах по-прежнеиу находятся специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 517,8 рубля, а также деятельностью пассажирского воздушного транспорта - 2 325,1 рубля.
В горнодобывающей промышленности в ноябре зарабатывали 1 366,4 рубля. При этом в целом в промышленности получали в среднем 920,5 рубля. На производстве кокса и продуктов нефтепереработки средние заработки в ноябре составили 1 612,3 рубля, на производстве химических продуктов — 1 391,4 рубля, на производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — 1 027,6 рубля, на производстве прочих транспортных средств и оборудования — 1 005,2 рубля.
Работники оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их ремонт в среднем получали 1 180,6 рубля, а оптовой торговл и (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — 1 125,9 рубля.
Специцалисты, деятельность которых связана с грузовым железнодорожным транспортом, в ноябре зарабатывали 1 001,6 рубля, а с грузовым воздушным транспортом — 1 656,5 рубля. Во вспомогательной деятельности воздушного транспорта платили в среднем 1 445,3 рубля.
Работники издательской деятельности, а также деятельности в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания зарабатывали в среднем 1 070,8 рубля, деятельности в области телекоммуникаций — 1 350,4 рубля,
В финансовой и страховой деятельности зарабатывали в целом 1 290,4 рубля, в том числе работники вспомогательной деятельности — 1 921,4 рубля.
Специалисты, которые заняты профессиональной, научной и технической деятельностью, в среднем получали в ноябре 1 175,9 рубля. В том числе специалисты в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа зарабатывали 1 246,4 рубля, в области архитектуры — 1 062,9 рубля. Специалисты по инженерно-техническому проектированию и предоставлению технических консультаций в этой области получали 1 423,6 рубля, а те, кто занимается научными исследованиями и разработками, — 1 222,2 рубля.
В апреле прошлого года президент
Однако пока в Беларуси
Ранее Ирина Костевич
В ноябре этого года Александр Лукашенко
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