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Повешенного мужчину нашли в Витебске 1 января
Мужчина был найден на детской площадке в Витебске на улице Герцена. Он был повешен на перекладине качелей, ноги находились в полусогнутом состоянии, рядом висела сумочка-барсетка.
Об этом пишут
По словам свидетелей, мужчине было около 30 лет, он жил в доме неподалеку с отцом.
Правоохранители предполагают, что был совершен суицид – соседи сообщили, что в семье нечего было есть, мужчина уже не раз пытался покончить собой.
Причиной самоубийства называется тяжелое материальное положение, подробности не разглашаются.
Фото: news.vitebsk.cc
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Мужчина был найден на детской площадке в Витебске на улице Герцена. Он был повешен на перекладине качелей, ноги находились в полусогнутом состоянии, рядом висела...
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