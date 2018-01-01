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Повешенного мужчину нашли в Витебске 1 января

02.01.2018 11:26 — Разное | БДГ  
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Мужчина был найден на детской площадке в Витебске на улице Герцена. Он был повешен на перекладине качелей, ноги находились в полусогнутом состоянии, рядом висела сумочка-барсетка.

Об этом пишут «Народные новости Витебска».

По словам свидетелей, мужчине было около 30 лет, он жил в доме неподалеку с отцом.

Правоохранители предполагают, что был совершен суицид – соседи сообщили, что в семье нечего было есть, мужчина уже не раз пытался покончить собой.

Причиной самоубийства называется тяжелое материальное положение, подробности не разглашаются.

Фото: news.vitebsk.cc

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчина был найден на детской площадке в Витебске на улице Герцена. Он был повешен на перекладине качелей, ноги находились в полусогнутом состоянии, рядом висела...

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