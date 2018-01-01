Повешенного мужчину нашли в Витебске 1 января

Мужчина был найден на детской площадке в Витебске на улице Герцена. Он был повешен на перекладине качелей, ноги находились в полусогнутом состоянии, рядом висела сумочка-барсетка.

Об этом пишут «Народные новости Витебска» .

По словам свидетелей, мужчине было около 30 лет, он жил в доме неподалеку с отцом.

Правоохранители предполагают, что был совершен суицид – соседи сообщили, что в семье нечего было есть, мужчина уже не раз пытался покончить собой.

Причиной самоубийства называется тяжелое материальное положение, подробности не разглашаются.

Фото: news.vitebsk.cc