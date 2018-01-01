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В одном из столичных дворов горел автомобиль

02.01.2018 11:59 — Разное | Tut.by  
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Утром 2 января на столичной улице Бумажкова горел автомобиль, сообщили очевидцы. В МЧС TUT.BY подтвердили информацию.


Фото: МЧС

Пожар произошел в моторном отсеке Renault Megane.


Фото: МЧС

«В 09.36 поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Бумажкова, напротив дома 37а. По прибытию МЧС установлено, что произошло загорание в моторном отсеке легкового автомобиля Renault Megane. В 9.42 пожар ликвидировали», — сообщила официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.


Фото: МЧС

 

 
 
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Утром 2 января на столичной улице Бумажкова горел автомобиль.

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