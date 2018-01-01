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Никифоров: дай бог, чтобы мы понимали тех, кто нас любит

02.01.2018 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В своем поздравлении прославленный деятель искусств Вячеслав Никифоров призвал воспринимать людей вокруг такими, какие они есть. Но особенно дорожить простыми, а значит, самыми важными ценностями человеческой жизни.

"Самой лучшей формой сосуществования является общая созидательная деятельность. А самой худшей — война. Идеальной формой сосуществования, я убежден, является семья. Надо ею дорожить, как зеницей ока. Дай бог, чтобы у нас было чем дорожить. И чтобы мы понимали тех, кто нас любит", — сказал Никифоров.

Новогоднее поздравление Вячеслава Никифорова слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заслуженный деятель искусств Беларуси, режиссер, художественный руководитель Национальной киностудии "Беларусьфильм" Вячеслав Никифоров поздравил с Новым 2018...

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