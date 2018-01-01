Брестское «Динамо» возглавил бывший игрок «Шальке-04» чех Латал





Как сообщается, достигнута договоренность с чехом Радославом Латалом, который возглавит "Динамо-Брест" в 2018 году.

Латал – известный в прошлом футболист, обладатель Кубка УЕФА-1997 в составе "Шальке-04" и серебряный призер чемпионата Европы-1996.

Последним местом работы 47-летнего специалиста был "Пяст" из Гливице, где он занял второе место в польской Экстраклассе, а также был признан лучшим тренером сезона 2015/16.

На официальном сайте брестского «Динамо» рассказывается о карьере игрока и тренера.

Начало карьеры

Латал родился 6 января 1970 года в маленьком городе Простеёв на востоке Чехии. Первым профессиональным клубом в карьере была “Сигма” из Оломоуца, где он выступал на протяжении 9 лет (1985 – 1994). Исключением стал 1990 год, когда Радослав на один сезон отлучился в пражскую “Дуклу” и выиграл Кубок Чехословакии.

Обладатель Кубка УЕФА

В возрасте 24 лет Латал переехал в Германию и подписал контракт с “Шальке-04”. За семь сезонов в Гельзенкирхене он стал крепким игроком основного состава, провел 191 матч и забил 14 голов, заслужив любовь и уважение болельщиков.

Самым успешным годом на клубном уровне можно считать 1997, когда “Шальке” в финале Кубка УЕФА обыграл обыграл по пенальти миланский “Интер”. Это был последний еврокубковый финал, который состоял из двух игр. Оба матча Латал отыграл в стартовом составе. Та победа до сих пор считается главной в истории “Шальке”. В 2001 году Латал завоевал свой второй трофей – Кубок Германии, после чего вернулся в Чехию.

Вице-чемпион Европы

Сборная Чехии стала главным открытием чемпионата Европы 1996, который прошел в Англии. Команда Душана Угрина-старшего дошла до финала, по пути обыграв Италию, Португалию и Францию. Радослав Латал был одним из ключевых игроков в том составе. Правда полуфинал и финал прошел без его участия из-за красной карточки, которую защитник получил в 1/4. Пропуск двух важнейших матчей не помешал ему войти в символическую сборную по итогам турнира.

Чехи лишь в дополнительное время уступили сборной Германии. Будучи тренером, Латал вспоминал то обидное поражение: “Это сложно, очень сложно. Вся Европа подбадривала вас тогда. Конечно, серебро чемпионата Европы – это отличный результат, но поскольку мы дошли до финала, то хотели выиграть золото.”

Чемпионство и Кубок Чехии

После возвращения из “Шальке” в 2002 году Радослав подписал контракт с “Баником” из Остравы. Как выяснилось позже, с клубом он не прогадал. Через год был выигран чемпионат, а еще через два Кубок Чехии. Сразу после завоевания своего последнего трофея в 2005 году Латал объявил о завершении карьеры игрока.

Первые шаги в качестве тренера

Тренерская карьера началась в 2007 году с трех маленьких клубов: “Фридек-Мистек”, “Оправа”, “Баник” (Соколов). Затем был непродолжительный период в “Банике” из Остравы, после чего Латал уехал тренировать за границу и возглавил словацкий “Кошице” в сентябре 2013 года. За первые два сезона были выиграны чемпионат и Кубок Словакии, после чего из-за финансовых проблем чеху пришлось покинуть пост главного тренера.

Успех в Польше

Последним клубом Латала был “Пяст”, с которым он занял второе место в польской Экстраклассе 2015/16. Перед началом того сезона клуб из Гливице покинули два лидера: Константин Васильев и Камил Вильчек. Последний был лучшим бомбардиром чемпионата в предыдущем году. Латал сумел найти им замену, организовал команду и лидировал большую часть сезона. Лидировал не просто добывая очки в матчах с аутсайдерами, а обыгрывая всех признанных лидеров польского футбола. В итоге все пришло к тому, что чемпион стал известен лишь в последнем туре. Куда более мощная в финансовом плане “Легия” лишь на два очка опередила “Пяст”.

По итогам того сезона Латал был признан лучшим тренером Польши и запомнился тем, что был единственным, кто использовал схему с тремя центральными защитниками.