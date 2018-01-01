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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей
В новогоднюю ночь на территории Франции из-за действий злоумышленников сгорел 1031 автомобиль,
«Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах — 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года — 935» (цитата по
Отмечается, что за праздничную ночь были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года — 454 человека.
При противодействии нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих.
По данным МВД, в новогоднюю ночь службу несли 140 тысяч полицейских, жандармов, военнослужащих, пожарных и представителей различных спасательных объединений.
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В новогоднюю ночь на территории Франции из-за действий злоумышленников сгорел 1031 автомобиль.
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