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Айзек Азимов и законы робототехники: угадай, правда или нет

02.01.2018 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Гениальный фантаст Айзек Азимов, или, как его звали на родине в местечке Петровичи (Гомельская губерния Беларуси), Исаак Юдович Азимов, родился 2 января 1920 года.

В возрасте всего трех лет он переехал с родителями в Нью-Йорк. Новым домом для будущего всемирно известного фантаста стал Бруклин.

За свою творчески насыщенную жизнь Азимов написал более 500 книг. Писатель старался всячески пропагандировать науку и писал свои произведения в самых разнообразных жанрах, начиная от детективов, и заканчивая фэнтези.

Благодаря своему незаурядному уму и писательскому таланту Азимова вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном относят к "Большой тройке" писателей-фантастов.

Как ученый и писатель Азимов критиковал псевдонаучные подходы и даже участвовал в создании комитета, который препятствовал распространению псевдонауки.

Умер писатель в возрасте 72 лет в Бруклине, в Нью-Йорке.

 
 
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