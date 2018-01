Хоккеисты «Рейнджерс» одержали победу над «Баффало» со счетом 3:2 в первом матче 2018 года. «Зимняя классика» прошла при аншлаге на стадионе Citi Field, которая является домом клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Нью-Йорк Метс», и началась при температуре минус 10 градусов по Цельсию.

Шайбы: 0:1 — Кэри (Фаст, Ньевес, 4.09), 0:2 — Грабнер (Хейес, Миллер, 8.20), 1:2 — Райнхарт (Окпосо, Ристолайнен, 20.56, в большинстве), 2:2 — Ристолайнен (О'Райлли, Окпосо, 40.27), 2:3 — Миллер (Шаттенкирк, Цуккарелло, 62.43, в большинстве).

Броски: 33−42 (13−16, 11−10, 8−12, 1−4).

Силовые приемы: 32−27.

Штраф: 6−10.

Вратари: Ленер (92,9% отраженных бросков) — Лундквист (93,9% отраженных бросков).

Три звезды: Миллер, Ленер, Хейес.

Это была юбилейная, десятая «Зимняя классика», дебютировавшая в календаре регулярного чемпионата НХЛ 1 января 2008 года. Тогда «Баффало» также уступил «Питтсбургу» со счетом 1:2. Главный на тот момент тренер «Сэйбрз» Линди Рафф на этот раз находился за скамейкой «Рейнджерс» в качестве ассистента главного тренера.

Начало поединка осталось за «Рейнджерс», которые номинально выступали в качестве гостевой команды. Уже на пятой минуте четвертое звено «Рейнджерс» завязало борьбу в чужой зоне, после чего Еспер Фаст выложил идеальную передачу по центру Полу Кэри, который отметился пятым голом в сезоне.

Спустя еще четыре минуты отличился лучший снайпер «Рейнджерс» Михаэль Грабнер. Кевин Хейес не сумел переиграть голкипера «Сэйбрз» Робина Ленера в ближнем бою, однако Грабнер на добивании поразил пустые ворота, записав на свой счет 18-й гол.

— В том эпизоде отлично сыграл Хэйзи (Хейес), а мне оставалось освободиться от опеки защитника и держать клюшку на льду наготове, — подчеркнул после матча Грабнер.

— Конечно, очень обидно проигрывать в матче, когда твоя команда сумела переломить его ход, — сказал нападающий «Баффало» Джек Айкел. — Они вышли заряженными с первых минут, но даже тогда Робин (Ленер) смотрелся здорово и сумел оставить нас в игре. Считаю, что он был одним из лучших игроков матча.

Когда закончился первый период, и игроки обеих команд скрывались в подтрибунных помещениях, чтобы отогреться и привести растрепанные ветром и морозом чувства в порядок, не один из сорока с лишним тысяч болельщиков, заполнивших трибуны стадиона Citi Field, уже думал о том, что все, возможно, в этом поединке уже кончено.

Красивейшее предматчевое шоу осталось позади, отгремели все салюты. Всеми любимый Челленджер, симпатяга-орел, который вот уже больше 20 лет кружит над самыми разными спортивными аренами США во время исполнения национального гимна, закончил свой полет над домом «Зимней классики"-2018.

Одна крайне амбициозная команда из Нью-Йорка, которая на многое претендует, вела в счете 2:0. Вторая — та, что бесконечно далека в начале 2018-го от попадания в плей-офф, казалось, потеряла веру в то, что в этот день ей удастся что-либо изменить.

Соблазн сбежать с продуваемых океанскими ветрами трибун в тепло и уют домашнего комфорта был до неприличности велик. Но сбежали единицы, а те десятки тысяч, что вернулись на второй период, получили за это сполна.

Уже считанные мгновения после его начала «Баффало» забил первый ответный гол и вернулся в игру, которую более не покидал до самой последней ее секунды. После яростной погони «Сэйбрз» сравняли счет 2:2, а в оставшееся до овертайма время имели ровно столько же возможностей победить, сколько их соперник.

У кого было удачное начало поединка, а у кого неудачное, было уже не разобрать. Победа, которую вырвали в итоге в овертайме «Рейнджерс», потребовала от фаворита максимального напряжения каждого мускула.

— После неудачного первого перерыва мы смогли установить форчек, — заявил защитник «Баффало» Зак Богосян. — После этого мы прибавили в движении во втором и третьем периодах. Считаю, что у нас были шансы на победу. Обе команды столкнулись с очень непривычными условиями и порой непредсказуемыми отскоками, но преимущества в этом смысле не было ни у кого.

Чтобы уравнять шансы обеих команд в условиях сильного ветра, в середине третьего периода, а также овертайма, «Рейнджерс» и «Сэйбрз» поменялись сторонами.

— Дул приличный ветер и на льду было прохладно, — заметил нападающий Павел Бучневич. — У меня во втором периоде замерзли ноги.

— Благодарность нашим фанатам, которые выстояли до конца овертайма. Могу представить, что это было непросто после того, как солнце в какой-то момент по ходу игры стало садиться, — сказал форвард Матс Цуккарелло.

Определить победителя в основное время не удалось. Отметим, что каждая вторая «Зимняя классика» за всю историю, пять из десяти, заканчивалась в дополнительное время.

В середине овертайма центрфорвард «Сэйбрз» Джейкоб Джозефсен получил две минуты за подножку. Почти немедленно «Рейнджерс» разыграли лишнего, а победный гол забил Джей-Ти Миллер.

— Шатти (Кевин Шаттенкирк) увидел, что Джей-Ти открыт, и успел сделать ему передачу, пока его не накрыл защитник, — прокомментировал эпизод Цуккарелло, также заработавший голевую передачу в эпизоде с победным голом. — Хорошая работа в большинстве с нашей стороны.

Для Хенрика Лундквиста победа стала четвертой в карьере в матчах под открытым небом. 35-летний шведский голкипер «Рейнджерс» не потерпел в них ни одного поражения, пропуская в среднем 1,98 шайбы и парируя 93,4% бросков.

В понедельник он отразил 31 бросок. Теперь на его счету 20 271 сэйв в карьере, и он обошел Николая Хабибулина (20258), заняв восьмую строку в истории НХЛ и первую среди европейских вратарей лиги в этом рейтинге.

Ни у одного другого голкипера в мире нет даже больше двух побед в «Зимней классике»!

В 2012 году Лундквист помог «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию Флайерз» в «Зимней классике» со счетом 3:2, а в 2014-м внес свой вклад в успех своей команды в двух поединках «Стадионной серии НХЛ». Тогда «Рейнджерс» на стадионе «Янки» в Нью-Йорке сначала разгромили «Нью-Джерси Девилз» со счетом 7:3, а затем разобрались с «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. Арена Citi Field стала для него 37-й площадкой, на которой он проводил игры НХЛ.

— Весь сезон он играет здорово, — сказал об игре Лундквиста Грабнер. — Каждый раз, когда он делает большой сэйв, это дает команде энергию и эмоции.

— Все работники заслуживают похвалы за то, что сумели сохранить лед в таком отличном состоянии на протяжении всего поединка, — заметил сам Лундквист. — Это был очень быстрый лед, и для меня самым сложным было не перескользить дальше нужного при передвижениях от одной штанги к другой в отдельных эпизодах.

— «Зимняя классика» — это одна игра, — сказал Хенрик Лундквист. — Это как Супербоул, финал Олимпиады или седьмой матч Кубка Стэнли, где одна ошибка может стоить тебе всего. В том числе воспоминаний, которые ты уносишь с собой. В последние семь-восемь минут игры я понимал, что следующий гол будет победным. Отыграться, скорее всего, не получится. Два очка были у них на крючке в том эпизоде, но он (Макдона) отыграл этот важнейший момент фантастически. Вот вам разница между победой и поражением.

Хенрик Лундквист догнал легендарного Тони Эспозито по числу победных матчей в НХЛ.

— Он один из величайших вратарей всех времен, — сказал Эспозито в телефонном интервью NHL.com . — Статистику не обманешь.

— Он еще года три или четыре может играть на высочайшем уровне, — говорит 74-летний Эспозито, завершивший карьеру в 40 лет. — Я считаю, что он должен играть пока у него есть силы и здоровье. Не думаю, что ему стоит ставить крест на карьере исключительно по соображениям возраста. Многие выдающиеся вратари играли до 40 лет.

Победа в «Зимней классике» стала 423-й в карьере Лундквиста в НХЛ, и он разделил восьмое место в истории по этому показателю с Эспозито. Впереди них теперь только такие легенды, как Мартен Бродо (691), Патрик Руа (551), Эд Белфур (484), Роберто Луонго (459), Кертис Джозеф (545), Терри Савчук (445) и Жак Плант (437).

Около 15 лет назад Лундквист впервые познакомился с еще одним шведским голкипером, который ловил шайбу на заднем дворе своего дома в Гетеборге. Голкипера звали Робином Ленером и в понедельник его, первого номера «Сэйбрз», дуэль с Лундквистом стала одним из украшений «Зимней классики».

В суровый мороз, когда шайба в матче под открытым небом бьет в два раза больнее обычного, Ленер пластался по льду, чтобы оставить «Сэйбрз» в этой игре. Его 39 сэйвов — всего на два «спасения» меньше рекорда новогодних поединков НХЛ, который принадлежит Джонатану Бернье.

«Молодец, Робин!», — написал Лундквист в своем инстаграме, едва остыли эмоции от их дуэли, в которой никто не хотел уступать, но где один обязательно стал бы победителем, а другой — проигравшим.

— Робин играл потрясающе, — заявил форвард «Баффало» Кайл Окпосо — Лундквист тоже был очень хорош. Два вратаря, которые были сегодня на пике своей игры.

Десять лет прошло с того момента, как в календаре регулярного чемпионата НХЛ появилась «Зимняя классика», и каждый год мы видим одно и то же. Любая команда может одолеть любую. Вне зависимости от их позиций в турнирной таблице. Вне зависимости от того, как складывается игра. Новогодний матч остается чем-то уникальным.

Посещаемость «Зимней классики"-2018 составила 41 821 человек.