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Калдре: 2018 год благоприятен для создания семьи и близких отношений

02.01.2018 14:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Прогноз на 2018 год будет очень оптимистичным, утверждает популярный в Эстонии экстрасенс Илона Калдре. Главное в том, что в мире не случится войны, но для этого всем и каждому стоит ежедневно трудиться во имя мира, поскольку мир — субстанция очень хрупкая.

Калдре: 2018 год благоприятен для создания семьи и близких отношений
© Фото: из личного архива Светланы Драган
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"Люди будут сытыми, несмотря на то, что цены вырастут и повысятся налоги. 2018-ый —благоприятный год для создания семьи и рождения детей, налаживания сердечных и добрососедских отношений", — отметила экстрасенс в беседе на радио Sputnik.

Собеседница Sputnik пожелала всем в новом году быть добрее и терпимее, иметь возможность поддерживать свое здоровье и жить счастливо, долго и самым достойным образом. Кроме того, экстрасенс посоветовала молодежи не уезжать на поиски счастья за пределы родины, а работать и творить на благо родной страны.

Калдре: 2018 год благоприятен для создания семьи и близких отношений
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Я желаю стране уважения от всех, кто живет на нашей земле. Желаю стабильности терпения, добра и замечательных урожаев. Желаю всем нам понимать и принимать друг друга, сохранять язык души и доброжелательного отношения", — сказала Калдре.

Экстрасенс также пожелала налаживания грамотной системы образования, которая даст путевку в жизнь большому количеству детей, а они, в свою очередь, будут расти вместе с родителями и всей страной и нести в страну стабильность и радость.

Прогноз на 2018 год от известного эстонского экстрасенса Илоны Калдре слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 92
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Участница проекта "Битва экстрасенсов", известный эстонский экстрасенс Илона Калдре сделала оптимистичный прогноз на новый 2018 год и рассказала, кому будут...

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