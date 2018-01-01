Калдре: 2018 год благоприятен для создания семьи и близких отношений

Прогноз на 2018 год будет очень оптимистичным, утверждает популярный в Эстонии экстрасенс Илона Калдре. Главное в том, что в мире не случится войны, но для этого всем и каждому стоит ежедневно трудиться во имя мира, поскольку мир — субстанция очень хрупкая.



© Фото: из личного архива Светланы Драган Драган: Россию, Беларусь и Украину ждет непростой 2018 год

"Люди будут сытыми, несмотря на то, что цены вырастут и повысятся налоги. 2018-ый —благоприятный год для создания семьи и рождения детей, налаживания сердечных и добрососедских отношений", — отметила экстрасенс в беседе на радио Sputnik .

Собеседница Sputnik пожелала всем в новом году быть добрее и терпимее, иметь возможность поддерживать свое здоровье и жить счастливо, долго и самым достойным образом. Кроме того, экстрасенс посоветовала молодежи не уезжать на поиски счастья за пределы родины, а работать и творить на благо родной страны.

"Я желаю стране уважения от всех, кто живет на нашей земле. Желаю стабильности терпения, добра и замечательных урожаев. Желаю всем нам понимать и принимать друг друга, сохранять язык души и доброжелательного отношения", — сказала Калдре.

Экстрасенс также пожелала налаживания грамотной системы образования, которая даст путевку в жизнь большому количеству детей, а они, в свою очередь, будут расти вместе с родителями и всей страной и нести в страну стабильность и радость.

Прогноз на 2018 год от известного эстонского экстрасенса Илоны Калдре слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.